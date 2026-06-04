Додик: Преваранти не граде системе нити државе - они их урушавају

Аутор:АТВ
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да се дигитална трансформација може развијати само у оквирима јасно утврђених уставних и законских надлежности и да Република Српска никада неће одступити од својих надлежности.
"Неки /Алмир/ Бадњевић из ИДДЕЕА се распричао групи амбасадора, такозваном ПИК-у, како гради дигиталну државу БиХ. Све заједно још једна фарса, лаж, незаконитост и покушај узурпације", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Он је додао да преваранти не граде системе нити државе, већ да их урушавају.
Неки Бадњевић из IDDEEA се распричао групи амбасадора, такозваном ПИК-у, како гради дигиталну државу БиХ.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 4, 2026
Све заједно још једна фарса, лаж, незаконитост и покушај узурпације.
Преваранти не граде системе нити државе - они их урушавају.
Човјек који не поштује обавезујуће и…
"Човјек који не поштује обавезујуће и правоснажне одлуке је замислио да од управне организације на нивоу БиХ направи неко `кровно дигитално тијело`. Па не може и неће да може!", нагласио је Додик.
Он је указао да никакви "дигитални идентитети" не могу да се одвоје од реалних идентитета, регистара и личних података који су власништво и искључива надлежност министарстава унутрашњих послова.
"Дигитална трансформација се може и треба развијати само у оквирима јасно утврђених уставних и законских надлежности, а Република Српска од својих надлежности неће одступити никад, без обзира на пусте жеље и маштања којекаквих пролазних ликова", истакао је Додик.
Подсјећамо, директор Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине (ИДДЕЕА) Алмир Бадњевић обратио се члановима Вијећа за имплементацију мира (ПИК) на првом дану засједања овог тијела у Сарајеву.
Централни дио обраћања односио се на упозорење због, како је навео, покушаја успостављања паралелних система дигиталног идентитета.
Бадњевић је казао, како преноси Кликс да институције Републике Српске свакодневно користе државну инфраструктуру ИДДЕЕА-е, али да се истовремено појављује отпор када та инфраструктура треба постати основа шире дигиталне интероперабилности у цијелој земљи.
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