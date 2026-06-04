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Каран честитао АТВ-у 29 година рада: Својим радом и залагањем допринијела развоју информисања

Аутор:

АТВ
04.06.2026 13:57

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Предсједник Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Републике Српске Синиша Каран упутио је, поводом 29 година од оснивања Алтернативне телевизије, честитку директору, уредницима, новинарима и свим запосленима у овој медијској кући.

„Током 29 година постојања, Алтернативна телевизија изградила је углед медија који благовремено, професионално и објективно информише јавност о најважнијим друштвеним, политичким, привредним, културним и осталим темама.

Ваш досадашњи рад, приврженост истинитом и тачном информисању те одговорност према гледаоцима представљају значајан допринос развоју информисања и јачању демократских вриједности у нашем друштву.

Увјерен сам да ћете и у наредном периоду наставити да унапређујете квалитет програма, уважавајући највише професионалне стандарде и оправдавајући повјерење бројних гледалаца“, наводи се у честитки предсједника Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Синиша Каран

предсједник Републике Српске

АТВ 29 година

рођендан

Честитка

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