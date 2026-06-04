Селак: Додик има право да се кандидује за српског члана Предсједништва БиХ

Аутор:АТВ
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Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је да правоснажна пресуда Милораду Додику не представља препреку за кандидатуру за српског члана Предсједништва БиХ.
„Из изреке пресуде јасно произлази да се забрана односи искључиво на вршење функције предсједника Републике Српске. Не постоји забрана кандидовања нити обављања других јавних и политичких функција у Републици Српској и БиХ“, рекао је Селак.
Он је истакао да се судске одлуке морају тумачити онако како су написане у изреци пресуде, која је извршна.
„Милорад Додик има право да буде кандидат за српског члана Предсједништва БиХ“, сматра Селак.
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