Logo
Large banner

Позив матурантима из Српске на фестивал "Гримизна једра" у Санкт Петербургу

Аутор:

АТВ
04.06.2026 11:22

Коментари:

0
Економски форум
Фото: Tanjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Гувернер Санкт Петербурга Александар Беглов позвао је матуранте из Републике Српске да присуствују Фестивалу "Гримизна једра", најпознатијој градској манифестацији која се традиционално одржава сваког љета у част матураната.

Централни дио догађаја обухвата велики музички концерт и невјероватан свјетлосно-музички шоу на ријеци Неви са проласком брода са гримизним једрима.

Након састанка са лидером СНСД-а Милорадом Додиком, Беглов је рекао да Санкт Петербург овог љета дочекује ученике клуба ритмичке гимнастике "Алегро" из Републике Српске, а крајем августа дочекаће средњошколце који планирају да каријеру граде у ватрогасној и спасилачкој служби.

Беглов је подсјетио и на сарадњу између Санктпетербуршког интерната Грот за д‌јецу са сметњама у виду и Центра за децу са сметњама у развоју "Будућност" у Републици Српској.

Санктпетербуршки онколошки центар и Међународни центар за срце успостављају директне контакте са медицинским установама у Републици Српској. Перспективна нова област научно и технолошко партнерство: заједничка конференција са предузећима и научницима из Русије, Републике Српске и Србије планирана је за октобар на форуму "Руски индустријалац", преносе санктпетербуршки медији.

Такође, разговарано је о припреми за 20. годишњицу сарадње између Санкт Петербурга и Републике Српске, која ће се прославити 2027. године.

Заједничка радна група ће се састати у Бањалуци у августу како би разговарала о програму догађаја поводом обележавања 20. годишњице сарадње између града и Републике српске и плану сарадње за период 2027-2029.

Беглов је подржао приједлог Додика да се наредне године одржи заједничка сједница влада Санкт Петербурга и Републике Српске, а такође је предложио разматрање могућности отварања представништва Републике Српске у овој сјеверној пријестоници Русије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Фестивал "Гримизна једра"

Русија

Санкт Петербург

Економски форум Русија

Матуранти

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Додик уручио гувернеру Санкт Петербурга Орден заставе Републике Српске

Република Српска

Додик уручио гувернеру Санкт Петербурга Орден заставе Републике Српске

2 ч

2
књиге уџбеници

Република Српска

Бесплатни уџбеници за све основце - историјска мјера подршке породицама

2 ч

0
директор маркетинга и комуникација АТВ-а

Република Српска

Славимо рођендан; Ступар: Телевизија никада неће умријети, АТВ је доказ!

3 ч

1
Драгана Божић, главни уредник дневног програма АТВ-а

Република Српска

АТВ слави 29. рођендан; Божић: Успјех је могућ само ако останеш свој

3 ч

1

  • Најновије

13

23

Медицински факултет у Бањалуци добио нову донацију књига из САД-а

13

19

Кошарац: Потврђен савезнички однос Српске и Русије

13

12

Зашто је Врховни суд смањио казну Мандићу за убиство Богдановића

13

03

Возачу из Градишке одузет ”пежо”: Пијан учествовао у незгоди, за казне дугује 3.140 КМ

12

53

Надзорна камера са аеродрома у Кувајту забиљежила удар дрона: Разорен цијели терминал

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner