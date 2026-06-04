Позив матурантима из Српске на фестивал "Гримизна једра" у Санкт Петербургу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Гувернер Санкт Петербурга Александар Беглов позвао је матуранте из Републике Српске да присуствују Фестивалу "Гримизна једра", најпознатијој градској манифестацији која се традиционално одржава сваког љета у част матураната.
Централни дио догађаја обухвата велики музички концерт и невјероватан свјетлосно-музички шоу на ријеци Неви са проласком брода са гримизним једрима.
Након састанка са лидером СНСД-а Милорадом Додиком, Беглов је рекао да Санкт Петербург овог љета дочекује ученике клуба ритмичке гимнастике "Алегро" из Републике Српске, а крајем августа дочекаће средњошколце који планирају да каријеру граде у ватрогасној и спасилачкој служби.
Беглов је подсјетио и на сарадњу између Санктпетербуршког интерната Грот за дјецу са сметњама у виду и Центра за децу са сметњама у развоју "Будућност" у Републици Српској.
Санктпетербуршки онколошки центар и Међународни центар за срце успостављају директне контакте са медицинским установама у Републици Српској. Перспективна нова област научно и технолошко партнерство: заједничка конференција са предузећима и научницима из Русије, Републике Српске и Србије планирана је за октобар на форуму "Руски индустријалац", преносе санктпетербуршки медији.
Такође, разговарано је о припреми за 20. годишњицу сарадње између Санкт Петербурга и Републике Српске, која ће се прославити 2027. године.
Заједничка радна група ће се састати у Бањалуци у августу како би разговарала о програму догађаја поводом обележавања 20. годишњице сарадње између града и Републике српске и плану сарадње за период 2027-2029.
Беглов је подржао приједлог Додика да се наредне године одржи заједничка сједница влада Санкт Петербурга и Републике Српске, а такође је предложио разматрање могућности отварања представништва Републике Српске у овој сјеверној пријестоници Русије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч2
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч1
Најновије
13
23
13
19
13
12
13
03
12
53
Тренутно на програму