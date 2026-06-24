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"Гори" Велика Британија: Оборен температурни рекорд за јун

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 17:36

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"Гори" Велика Британија: Оборен температурни рекорд за јун
Фото: Tanjug / AP / Kirsty Wigglesworth

У Великој Британији данас је измјерена највиша температура у мјесецу јуну од 35,7 степени Целзијусових на југу Енглеске, јавио је Би-Би-Си.

Рекордна температура измјерена је у Чарлвуду, у округу Сари.

Претходни максимум био је 35,6 степени Целзијусових, а постављен је 1957. године и поново 1976. године.

Највиша температура икада забиљежена у Британији била је у јулу 2022. године, када је измјерено 40,3 степена Целзијусова.

Јунски топлотни талас долази након температурног рекорда у мају, када је у најтоплијем дану тог мјесеца измјерен 35,1 степен Целзијусов, преноси Срна.

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Тагови :

Велика Британија

врућина

Температура

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