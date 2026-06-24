"Гори" Велика Британија: Оборен температурни рекорд за јун

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Великој Британији данас је измјерена највиша температура у мјесецу јуну од 35,7 степени Целзијусових на југу Енглеске, јавио је Би-Би-Си.
Рекордна температура измјерена је у Чарлвуду, у округу Сари.
Претходни максимум био је 35,6 степени Целзијусових, а постављен је 1957. године и поново 1976. године.
Највиша температура икада забиљежена у Британији била је у јулу 2022. године, када је измјерено 40,3 степена Целзијусова.
Јунски топлотни талас долази након температурног рекорда у мају, када је у најтоплијем дану тог мјесеца измјерен 35,1 степен Целзијусов, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
31 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч1
Најновије
18
04
18
00
17
58
17
54
17
52
Тренутно на програму