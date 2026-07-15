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Тихи јунак Шпаније! Прије седам дана био без гола, а онда два пута погодио и одвео "Фурију" у финале

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 08:11

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Шпанац Педро Поро (12) слави након полуфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Француске и Шпаније у Арлингтону, Тексас, близу Даласа, у уторак, 14. јула 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

Фудбалска репрезентација Шпаније први је финалиста овогодишњег Свјетског првенства!

Популарна "Црвена фурија" у полуфиналу је рутински надиграла селекцију Француске са 2:0, и тако изборила прилику да се бори за чувену "Богињу".

Стријелци за Шпанце били су Микел Ојарзабал и Педро Поро, а управо Поро, понио је и улогу играча меча, чиме је постао нови јунак Шпанаца.

Оно што је посебно занимљиво, јесте да је управо Поро апсолутни јунак Шпанаца на овом Мундијалу.

Талентовани бек, прије само недјељу дана, у свом "ЦВ-у" није имао ни један погодак у међународним мечевима са репрезентацијом, а онда се у само седам дана, све окренуло.

Прво је постигао гол у понбеду над Аустријом са 2:0 у шеснаестини финала, потом је исто учинио и против Француске, а као награда за све то, стигла је и награда за играча утакмице.

Свакако, име које ће шпански навијачи посебно памтити послије овог Мундијала.

(телеграф)

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Подијели:

Тагови :

Шпанија

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Француска

Педро Поро

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