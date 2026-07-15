Тихи јунак Шпаније! Прије седам дана био без гола, а онда два пута погодио и одвео "Фурију" у финале

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска репрезентација Шпаније први је финалиста овогодишњег Свјетског првенства!
Популарна "Црвена фурија" у полуфиналу је рутински надиграла селекцију Француске са 2:0, и тако изборила прилику да се бори за чувену "Богињу".
Стријелци за Шпанце били су Микел Ојарзабал и Педро Поро, а управо Поро, понио је и улогу играча меча, чиме је постао нови јунак Шпанаца.
Оно што је посебно занимљиво, јесте да је управо Поро апсолутни јунак Шпанаца на овом Мундијалу.
Талентовани бек, прије само недјељу дана, у свом "ЦВ-у" није имао ни један погодак у међународним мечевима са репрезентацијом, а онда се у само седам дана, све окренуло.
One week ago, Pedro Porro didn’t have any international goals included into his curriculum with Spanish national team 0️⃣— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026
One week later…
⚽️ vs Austria
⚽️ vs France
🏅Man of the Match in a World Cup semi final! pic.twitter.com/uXdzMY53Fm
Прво је постигао гол у понбеду над Аустријом са 2:0 у шеснаестини финала, потом је исто учинио и против Француске, а као награда за све то, стигла је и награда за играча утакмице.
Свакако, име које ће шпански навијачи посебно памтити послије овог Мундијала.
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