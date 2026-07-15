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Огласио се МУП Српске: Не постоји никаква опасност за грађане!

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 09:03

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Огласио се МУП Српске: Не постоји никаква опасност за грађане!
Фото: МУП РС

Министарство унутрашњих послова Српске реализоваће данас тактичку вјежбу на подручју насеља Залужани, Барловци, Буковица, Пријечани, Траписти и Слатина.

"Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће се дана 15/16.07.2026. године, у временском периоду од 22,00 до 06,00 часова, на подручју насеља Залужани, Барловци, Буковица, Пријечани, Траписти и Слатина, реализоваће тактичка вјежба", наводе из МУП-а Српске.

Како наводе из МУП-а, наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведених локација, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност.

Вјежбу организује Центар за обуку са припадницима Специјалне антитерористичке јединице.

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Тагови :

МУП Републике Српске

Полиција Републике Српске

Залужани

Бањалука

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