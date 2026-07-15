Данас "пакао" до 36 степени, а онда стиже невријеме!

Аутор:АТВ редакција
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Данас ће у Републици Српској бити сунчано и веома топло уз умјерен развој дневне облачности који локално у брдско планинским предјелима од југозапада ка истоку и југу могу донијети краткотрајне пљускове са грмљавином.
Касно увече и у наредној ноћи јаче наоблачење са запада уз кишу и локалне пљускове који се премјештају ка истоку и југу, а могуће су и непогоде са градом и јаким вјетром.
Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова, у Херцеговини јужни. При пљусковима вјетар појачан и јак.
Максимална температура ваздуха од 30°С до 36°С, у вишим предjелима од 25°С, саопштено је из РХМЗ РС.
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