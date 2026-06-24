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Лопови украли појилиште, говеда остала без воде током великих врућина

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 17:33

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Лопови украли појилиште, говеда остала без воде током великих врућина
Фото: Envato/scalatore1959

Необична крађа забиљежена је у округу Лерах (Lörrach), у њемачкој савезној покрајини Баден-Виртемберг, гдје су непознати починиоци са пашњака украли појилиште за говеда и тако привремено угрозили добробит 13 животиња, које су се током љетних врућина нашле без приступа води, пише „Агрархојте“.

Према информацијама полиције, фармер је прошле сриједе примијетио да са пашњака недостаје зелено пластично појилиште које је служило за напајање стоке. Истражиоци претпостављају да су животиње због крађе без воде биле и до 24 часа.

Иако је ријеч о озбиљном инциденту, све је прошло без посљедица. Полиција је саопштила да стока није повријеђена, те да није било потребе за интервенцијом ветеринара.

Вода је кључна за здравље животиња

У прилог томе ишле су и нешто ниже температуре на подручју Цела им Визентала (Zell im Wiesental), гдје се пашњак налази. Због специфичног географског положаја тог краја, временске прилике биле су блаже него у другим дијеловима регије.

Овај случај поново је скренуо пажњу на важност сталне провјере да ли је домаћим животињама доступна свјежа и чиста вода, посебно током љетних мјесеци и у вријеме када цијели континент погађа топлотни талас.

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Стручњаци упозоравају да је вода темељ здравља и добробити стоке, те да њен недостатак може довести до смањеног уноса хране, слабијег прираста, пада млијечности и повећаног ризика од здравствених проблема.

Високе температуре додатно повећавају потребу животиња за водом, јер расте опасност од дехидрације и топлотног стреса. Управо зато појилишта морају бити стално доступна, редовно одржавана и смјештена на мјестима до којих животиње могу лако доћи.

Важан је и квалитет воде

Једнако је важан и квалитет воде. Устајала вода, алге и нечистоће погодују развоју бактерија и других микроорганизама који могу угрозити здравље стоке. Због тога се препоручује редовно чишћење појилишта, као и контрола њихове исправности, како би се на вријеме открили евентуални кварови, зачепљења или цурења.

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Довољна количина квалитетне воде не утиче само на производне резултате, него и на добробит животиња.

Када је вода доступна свим грлима, смањују се стрес и надметање унутар стада, а животиње су отпорније на болести и боље подносе захтјевне временске услове.

(Агрархојте)

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Тагови :

крава

говеда

појилиште

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