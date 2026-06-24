Опасност по дјецу: "ДМ" повлачи овај производ из продаје

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Компанија "ДМ - дрогерије маркет" из продаје повлачи силиконску кашику "бебилав", паковање од два комада, јер се могу одвојити мали дијелови, што при храњењу може представљати опасност по дјецу.
Компанија је о повлачењу са тржишта обавијестила Агенцију за безбједност хране БиХ.
Повлачење се искључиво односи на производ бројева шарже 2521 и 2532, те ГТИН броја 4067796183429, саопштено је из Агенције за безбједност хране БиХ.
Подаци о производу могу се пронаћи на паковању изнад бар-кода, док број шарже није видљив на самим кашикама.
Из компаније "ДМ" позивају све који су купили производ, да га престану користити и врате у најближу трговину дрогерије, гдје ће им бити враћен новац и без предочавања рачуна.
Агенција за безбједност хране БиХ доставила је све расположиве информације на даље поступање надлежним инспекцијским тијелима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Друштво
1 ч2
Наука и технологија
1 ч0
Друштво
1 ч2
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
18
00
17
58
17
54
17
52
17
42
Тренутно на програму