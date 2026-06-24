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Опасност по дјецу: "ДМ" повлачи овај производ из продаје

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 17:06

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Опасност по дјецу: "ДМ" повлачи овај производ из продаје

Компанија "ДМ - дрогерије маркет" из продаје повлачи силиконску кашику "бебилав", паковање од два комада, јер се могу одвојити мали дијелови, што при храњењу може представљати опасност по дјецу.

Компанија је о повлачењу са тржишта обавијестила Агенцију за безбједност хране БиХ.

Повлачење се искључиво односи на производ бројева шарже 2521 и 2532, те ГТИН броја 4067796183429, саопштено је из Агенције за безбједност хране БиХ.

Силиконска кашика
Силиконска кашика

Подаци о производу могу се пронаћи на паковању изнад бар-кода, док број шарже није видљив на самим кашикама.

Из компаније "ДМ" позивају све који су купили производ, да га престану користити и врате у најближу трговину дрогерије, гдје ће им бити враћен новац и без предочавања рачуна.

Агенција за безбједност хране БиХ доставила је све расположиве информације на даље поступање надлежним инспекцијским тијелима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Компанија ДМ

кашика

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