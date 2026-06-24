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Врели талас се помјера ка БиХ: Метеоролог издао хитно упозорење

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 13:43

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Sunce Nebo Suncev sistem
Фото: Pexels/Bruno Scramgnon

Врели талас се полако премјешта према истоку, што ће у наредним данима све више утицати и на Босну и Херцеговину, упозорио је метеоролог Недим Сладић.

Према његовим ријечима, иако је ријеч о веома топлој ваздушној маси, она садржи и одређену количину влаге, због чега ће вријеме бити изразито спарно. Температура тачке рошења углавном ће се кретати између 15 и 20 степени.

"Росиште је овдје битан фактор са аспекта хлађења људског тијела. Што је росиште љети ниже, лакше нам је да се расхладимо", појаснио је Сладић.

Температуре до 41 степен

Током овог викенда, као и у посљедњим данима јуна, максималне дневне температуре ваздуха углавном ће се кретати између 33 и 39 степени, док би на југу и сјеверу земље локално могле достићи и 41 степен.

Због кратких ноћи и ограниченог ноћног хлађења, јутарње температуре на сјеверу и југу Босне и Херцеговине неће падати испод 20 степени, што испуњава критеријум такозваних тропских ноћи.

У већем дијелу земље јутарње температуре кретаће се од 17 до 24 степена, а на југу, те понегдје на сјеверу, и до 27 степени Целзијуса. Ове вриједности, наводи Сладић, очекују се након 27. јуна.

Освјежење могуће почетком јула

Говорећи о промјени временских прилика, Сладић наводи да је, према тренутним прогнозама, одређена промјена времена изгледна након 2. јула. Ипак, не очекује се значајнији пад температура.

"Промјена времена је, према тренутним изгледима, изгледна послије 2. јула, но засад не дјелује да ће бити довољна да обори температуре испод 25 степени, али свакако би било барем мало пријатније", истакао је Сладић.

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Тагови :

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