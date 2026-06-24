АМС упутио апел возачима: Ево када треба да путујете због високих температура

Режим саобраћаја је измијењен и на дијелу магистралног пута Бијељина два - Главичице због радова на изградњи тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони Основне школе "Јован Дучић" у Патковачи.

Измјене у саобраћају су на подручју Бијељине због изградње ауто-пута Рача-Бијељина. Постављена је привремена саобраћајна сигнализација и њено поштовање је обавезно.

Измијењен је режим саобраћаја и на магистралном путу Клашнице два - Шарговац, као

и на магистралном путу Црквина-Модрича.

Због радова на проширењу моста, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на магистралном путу Вршани - Бијељина један због радова на проширењу моста.

Тренутно се изводе радови на реконструкцији и доградњи моста преко Мајевичког канала, на самом улазу у Бијељину из правца Брчког.

На дијелу магистралног пута Вишеград-Бродар у мјесту Незуци од 7.00 до 15.00 часова долазиће до обуставе саобраћаја у трајању од 15 минута.

На магистралном путу Добро Поље - Миљевина саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила тежа од 3,5 тоне и даље обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.

Настављени су радови на рехабилитацији магистралног пута Србац-Дервента због чега ће до краја године бити измијењен режим саобраћаја. Планирана је потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра до 30. јуна.

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За вријеме обуставе, возила ће се преусмјеравати на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента, осим за возила локалног становништва и хитних служби.

На магистралном путу Челинац - Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина и на регионалном путу Укрина-Клупе због радова измијењен је режим у одвијању саобраћаја.

На дионици регионалног пута Укрина-Клупе у току је изградња моста преко ријеке Укрине због чега је измијењен режим саобраћаја.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком.

У току су радови на санацији магистралног пута Рача-Бијељина, рејон Балатуна и Трњака гд‌је се саобраћај одвија успорено.

Због извођења радова на дионици магистралног пута Брод на Дрини /Фоча/ - Хум /Шћепан Поље/ измијењен је режим саобраћаја до 7. јула.

На регионалном путу Разбој-Руданка, на локацији превој Љескове воде, због радова, саобраћај се за путничка возила одвија успорено, док се теретна возила преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.

На каменолому Хан-Дервента, на магистралном путу на граници Република Српска/ФБиХ Лапишница-Љубогошта у мјесту Хан Дервнета доћи ће до обуставе саобраћаја због бушачко минерских радова.

На магистралном путу Горњи Јеловац - Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком, као и у мјесту Доња Палежница на регионалном путу Бушлетић-Зелиња због одрона.

На магистралном путу Градишка - Козарска Дубица, на улазу у Орахову возачима се скреће пажња на активирано клизиште.

У ФБиХ данас је због одржавања манифестације "Свети Иво" до 16.00 часова забрањен саобраћај теретних возила на магистралном путу Јајце - Црна Ријека.

Алтернативни правци за вријеме обуставе су Јајце - Мркоњић Град - Бањалука и Травник - Кнежево - Бањалука.

Због извођења радова на санацији коловоза затворена је дионица ауто-пута Какањ-Лашва, у дужини од три километра, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.

На магистралним путевима Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.

На магистралном путу гранични прелаз Изачић-Бихаћ изводе се радови на реконструкцији моста преко потока Мрижница, те се возила преусмјеравају на привремену обилазницу у непосредној близини радова, наизмјеничним пропуштањем.

На граничним прелазима БиХ јутрос задржавања нису дужа од 30 минута.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, а прелаз Каракај за све категорије возила.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

/СРНА/