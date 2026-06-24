АМС упутио апел возачима: Ево када треба да путујете због високих температура

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћај се на већини путних праваца у Републици Српској и Федерацији БиХ одвија редовно, а из Ауто-мото савеза /АМС/ возачима савјетују да путују у раним јутрањим или касним послијеподневим часовима због високе дневне температуре.
Режим саобраћаја је измијењен и на дијелу магистралног пута Бијељина два - Главичице због радова на изградњи тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони Основне школе "Јован Дучић" у Патковачи.
Измјене у саобраћају су на подручју Бијељине због изградње ауто-пута Рача-Бијељина. Постављена је привремена саобраћајна сигнализација и њено поштовање је обавезно.
Измијењен је режим саобраћаја и на магистралном путу Клашнице два - Шарговац, као
и на магистралном путу Црквина-Модрича.
Због радова на проширењу моста, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на магистралном путу Вршани - Бијељина један због радова на проширењу моста.
Тренутно се изводе радови на реконструкцији и доградњи моста преко Мајевичког канала, на самом улазу у Бијељину из правца Брчког.
На дијелу магистралног пута Вишеград-Бродар у мјесту Незуци од 7.00 до 15.00 часова долазиће до обуставе саобраћаја у трајању од 15 минута.
На магистралном путу Добро Поље - Миљевина саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила тежа од 3,5 тоне и даље обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.
Настављени су радови на рехабилитацији магистралног пута Србац-Дервента због чега ће до краја године бити измијењен режим саобраћаја. Планирана је потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра до 30. јуна.
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За вријеме обуставе, возила ће се преусмјеравати на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента, осим за возила локалног становништва и хитних служби.
На магистралном путу Челинац - Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина и на регионалном путу Укрина-Клупе због радова измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
На дионици регионалног пута Укрина-Клупе у току је изградња моста преко ријеке Укрине због чега је измијењен режим саобраћаја.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком.
У току су радови на санацији магистралног пута Рача-Бијељина, рејон Балатуна и Трњака гдје се саобраћај одвија успорено.
Због извођења радова на дионици магистралног пута Брод на Дрини /Фоча/ - Хум /Шћепан Поље/ измијењен је режим саобраћаја до 7. јула.
На регионалном путу Разбој-Руданка, на локацији превој Љескове воде, због радова, саобраћај се за путничка возила одвија успорено, док се теретна возила преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.
На каменолому Хан-Дервента, на магистралном путу на граници Република Српска/ФБиХ Лапишница-Љубогошта у мјесту Хан Дервнета доћи ће до обуставе саобраћаја због бушачко минерских радова.
На магистралном путу Горњи Јеловац - Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком, као и у мјесту Доња Палежница на регионалном путу Бушлетић-Зелиња због одрона.
На магистралном путу Градишка - Козарска Дубица, на улазу у Орахову возачима се скреће пажња на активирано клизиште.
У ФБиХ данас је због одржавања манифестације "Свети Иво" до 16.00 часова забрањен саобраћај теретних возила на магистралном путу Јајце - Црна Ријека.
Алтернативни правци за вријеме обуставе су Јајце - Мркоњић Град - Бањалука и Травник - Кнежево - Бањалука.
Због извођења радова на санацији коловоза затворена је дионица ауто-пута Какањ-Лашва, у дужини од три километра, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.
На магистралним путевима Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.
На магистралном путу гранични прелаз Изачић-Бихаћ изводе се радови на реконструкцији моста преко потока Мрижница, те се возила преусмјеравају на привремену обилазницу у непосредној близини радова, наизмјеничним пропуштањем.
На граничним прелазима БиХ јутрос задржавања нису дужа од 30 минута.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, а прелаз Каракај за све категорије возила.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
/СРНА/
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