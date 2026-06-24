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Поука из Херцеговине: Бака Матија (87) устаје у зору, ради на њиви и има важну лекцију за младе

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 07:36

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Бака Матија из Херцеговине
Фото: Screenshot/Youtube

У времену када многи тајну дугог и здравог живота траже у модерним трендовима и скупим савјетима, поједини људи доказују да се она и даље крије у једноставним навикама – раном устајању, свакодневном раду и животу у складу са природом.

Управо такву животну филозофију деценијама његује бака Матија из Херцеговине, која ни у 87. години не одустаје од рада на земљи.

Њену свакодневицу и богато животно искуство забиљежио је видео-новинар Марио Бркић у новој репортажи на Јутјуб каналу "Глас Херцеговине".

Живот је био тежак, али су људи били задовољнији

У разговору вођеном на њеном имању, бака Матија се присјетила дана када је живот на селу био знатно другачији. Говорила је о одрастању, раду са стоком и свакодневним обавезама које су некада биле саставни дио живота. Како каже, живјело се тешко, али су људи били задовољнији и више окренути једни другима.

У брак је ступила давне 1961. године, а већ наредне године остварила се као мајка.

"Удала сам се 1961. године. Син ми је рођен 1962", присјећа се бака Матија.

Са сјетом прича о временима када су породице биле повезаније, комшије упућеније једне на друге, а пружање помоћи сматрало се нечим сасвим природним.

"Ја да се питам, ноћне локале бих затворила у поноћ"

Упоређујући некадашњи начин живота са данашњицом, ова витална 87-годишњакиња без устручавања је говорила о навикама младих и начину на који проводе ноћи. Истиче да се данас живи пребрзо и без правих граница, те нуди своје виђење здравијег ритма живота.

"Ја да се питам, ове ноћне локале бих у поноћ затворила", поручује бака Матија, наглашавајући важност повратка правим вриједностима.

За њу је здравље највећи дар и на њему свакодневно захваљује Богу.

Свакодневни рад као рецепт за снагу

Упркос годинама, бака Матија не испушта мотику из руку. Рад у башти прати је цијелог живота, а управо јој то, како каже, даје снагу и држи је у покрету.

Свакодневно обрађује свој врт у којем сади кромпир, лук, парадајз, паприку и друго поврће, истичући да је управо тај непрестани труд и покрет њена тајна дуговјечности.

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Тагови :

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животне приче

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