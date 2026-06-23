Казна преко 20.000 КМ: Омиљени напитак може скупо да вас кошта, опрез

Аутор:АТВ редакција
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Љетна сезона доноси и једно од најчешћих питања грађана Босне и Херцеговине који путују на Јадран – колико омиљеног напитка, кафе, смију понијети преко границе приликом уласка у Хрватску и државе Европске уније.
За разлику од алкохола и дуванских производа, Европска унија не прописује посебан количински лимит за пржену и мљевену кафу коју путник носи за властите потребе у личном пртљагу.
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Међутим, кафа се сматра робом која улази у укупну вриједност ствари које путник преноси преко границе из земље која није чланица ЕУ. То значи да се приликом уласка из Босне и Херцеговине у Хрватску примјењује вриједносни лимит од 300 евра по путнику у друмском саобраћају. Ако укупна вриједност робе коју носите, укључујући кафу, не прелази тај износ и ријеч је о роби за личну употребу, царина се не наплаћује, пише "ГПМаљевац".
Проблем настаје када количина кафе упућује на комерцијалну намјену. Царински службеници имају право процијенити да већа количина није намијењена личној потрошњи него продаји или дистрибуцији. У том случају роба може бити одузета, а путник упућен у редовни царински поступак уз обрачун давања и могуће прекршајне санкције.
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Посебну пажњу треба обратити на непријављивање робе. Хрватски царински прописи предвиђају новчане казне за царинске прекршаје које могу износити више хиљада евра, зависно од врсте робе, вриједности и околности случаја. У појединим случајевима непријављене робе или акцизних производа изрицане су казне од 12.000 евра па и више од 13.000 евра (више од 25.000 КМ), уз могућност одузимања робе.
Ако породица путује на море и са собом носи неколико паковања кафе за властите потребе, таква количина у правилу не представља проблем. Ипак, десетине килограма кафе у возилу могу изазвати сумњу царинских службеника да роба није намијењена личној употреби.
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Путници из Босне и Херцеговине који овог љета крећу према хрватској обали зато би требали водити рачуна не само о количини кафе него и о укупној вриједности свих производа које носе преко границе. Хрватска царинска управа јасно наводи да роба у личном пртљагу мора бити некомерцијалне природе и намијењена властитој или породичној употреби.
У пракси то значи да неколико паковања или неколико килограма кафе за љетовање углавном не представља проблем, док веће количине могу довести до детаљне контроле, обрачуна царинских давања, одузимања робе и високих новчаних казни.
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