Ухапшен бивши замјеник начелника УКП-а због пуцњаве у ресторану

Аутор:АТВ редакција
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Бивши замјеник начелника УКП-а Н.Ђ. ухапшен је због злоупотребе положаја.
Сумњичи се да је наложио уклањање доказа након пуцњаве у београдском ресторану како би заштитио осумњиченог.
По налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду ухапшен је бивши замјеник начелника Управе криминалистичке полиције МУП РС Н.Ђ, у наставку истраге поводом извршења различитих кривичних дела у угоститељском објекту “Стејк енд Вајн Бар” након што је у том локалу у присуству бројних гостију дошло до употребе ватреног оружја 5. новембра 2025. године.
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Кривичном пријавом осумњиченом се на терет ставља кривично дјело Злоупотреба службеног положаја.
Постоје основи сумње да је Н.Ђ, користећи свој службени положај, утицао на друге осумњичене да уклоне доказе и трагове из поменутог угоститељског објекта који би указали на то да је осумњичени Саша В. извршио кривична дјела Изазивање опште опасности и Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, на који начин му је прибавио корист.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати у ком року ће бити приведен на саслушање пред Посебним одјељењем за сузбијање корупције ВЈТ у Београду.
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Поводом овог кривично-правног догађаја покренута је истрага против Саше В. због постојања основа сумње да је 5. новембра 2025. године у поменутом угоститељском објекту извршио кривична Изазивање опште опасности и Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, док се доказне радње спроводе против још шест лица, петорице припадника Интервентне јединице 92 Дежурне службе Полицијске управе за град Београд и директора угоститељског објекта, наводи се у саопштењу Вишег јавног тужилаштва.
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