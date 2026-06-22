Ово је убица Дарка Весковића, полиција трага за њим

Аутор:АТВ редакција
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Дарко Весковић (46) убијен је у данас око 16 часова у кафићу у Кумодражу, а усмртио га је мушкарац у црној мајици са качкетом на глави за којим је полиција покренула акцију Вихор.
Мушкарац је ушао у кафић у ком се налазио Дарко који је пришао нападачу, пружио му руку и окренуо се да седне када га је са леђа убио нападач. Нападач се одмах дао у бијег.
Полиција трага за мушкарцем са снимка, а у питању је мушкарац мршаве грађе који је на себи имао црну мајицу, фармерке, црне патике, беж кацкет и браду.
(Телеграф)
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