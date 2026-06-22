Покренута акција Вихор 3: Пуцњава у кафићу, има мртвих

Фото: Tanjug/Boris Milivojević

Данас је у београдском насељу Кумодраж дошло до ватреног обрачуна у коме је преминула једна особа.

Како пише Телеграф., до пуцњаве је дошло у кафе-бару на Булевару Пеке Дапчевића у којој је непознато лице испалио више пројектила у двије мушке особе. Једна особа преминула од задобијених повреда, друга рањена. На снази је акција Вихор 3.

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