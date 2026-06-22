Покренута акција Вихор 3: Пуцњава у кафићу, има мртвих

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Данас је у београдском насељу Кумодраж дошло до ватреног обрачуна у коме је преминула једна особа.
Како пише Телеграф., до пуцњаве је дошло у кафе-бару на Булевару Пеке Дапчевића у којој је непознато лице испалио више пројектила у двије мушке особе.
Једна особа преминула од задобијених повреда, друга рањена.
На снази је акција Вихор 3.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Друштво
1 ч0
Србија
5 ч0
Србија
6 ч0
Србија
6 ч0
Србија
10 ч0
Најновије
18
26
18
12
18
11
18
06
18
05
Тренутно на програму