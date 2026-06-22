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Покренута акција Вихор 3: Пуцњава у кафићу, има мртвих

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 17:14

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Покренута акција Вихор 3: Пуцњава у кафићу, има мртвих
Фото: Tanjug/Boris Milivojević

Данас је у београдском насељу Кумодраж дошло до ватреног обрачуна у коме је преминула једна особа.

Како пише Телеграф., до пуцњаве је дошло у кафе-бару на Булевару Пеке Дапчевића у којој је непознато лице испалио више пројектила у двије мушке особе.

Једна особа преминула од задобијених повреда, друга рањена.

На снази је акција Вихор 3.

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Тагови :

Пуцњава

Београд

Убиство

акција полиције

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