Сестре из Каменице погинуле у стравичној несрећи у Њемачкој

Аутор:АТВ редакција
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Сестре Ерза (24) и Аулона (18) Зубаку из села Топаница код Каменице погинуле су у стравичном ланчаном судару пет аутомобила у Њемачкој.
Сумња се да је трагедију изазвало небезбједно престројавање.
Према потврђеним информацијама, жртве су Ерза Зубаку (24) и њена млађа сестра Аулона Зубаку (18).
Како преносе њемачки медији, у овој тешкој саобраћајној несрећи учествовало је чак пет аутомобила.
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Први резултати истраге и сумње полиције указују на то да је узрок трагедије био неуспјешан маневар приликом покушаја промјене саобраћајне траке.
Њемачки надлежни органи и даље раде на потпуном расвјетљавању свих околности које су довеле до овог ланчаног судара са фаталним исходом.
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