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Сестре из Каменице погинуле у стравичној несрећи у Њемачкој

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 12:36

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Аутомобил њемачке полиције
Фото: Markus Spiske/Pexels

Сестре Ерза (24) и Аулона (18) Зубаку из села Топаница код Каменице погинуле су у стравичном ланчаном судару пет аутомобила у Њемачкој.

Сумња се да је трагедију изазвало небезбједно престројавање.

Према потврђеним информацијама, жртве су Ерза Зубаку (24) и њена млађа сестра Аулона Зубаку (18).

Како преносе њемачки медији, у овој тешкој саобраћајној несрећи учествовало је чак пет аутомобила.

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Први резултати истраге и сумње полиције указују на то да је узрок трагедије био неуспјешан маневар приликом покушаја промјене саобраћајне траке.

Њемачки надлежни органи и даље раде на потпуном расвјетљавању свих околности које су довеле до овог ланчаног судара са фаталним исходом.

(Телеграф)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

удес

Њемачка

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