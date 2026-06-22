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Дјед (88) са вјештачким куком упао у окно са цијевима и остао заглављен

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 08:26

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Старац положио руку на дрену штаку.
Фото: Pexels/khbab alturky

Права драма одиграла се у једном београдском насељу када је 88-годишњи мушкарац остао заглављен у уском отвору са водоводним цијевима, гдје је провео готово два сата чекајући помоћ.

У помоћ су притекли полицајци, а потом и ватрогасци.

"Овај дека из Београда је ушао у отвор са цијевима за воду да нешто заврне и заглавио се. Има вјештачки кук и тамо је остао пуна 2 сата. Нико није могао да му помогне. Након што су комшије обавијестиле полицију, на лице мјеста одмах су дошла ова два полицајца који су дала све од себе да помогну деки, али су на крају ипак морали да дођу и ватрогасци", наводи Инстаграм страница "Предајник Београд".

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На сву срећу све се завршило са малим повредама.

"Дјед има 88 година, а полицајци се зову Милан и Суад. Има још добрих људи", додаје се.

Како се наводи у коментарима дједа је извукао ватрогасац који је ушао у окно и који је био ужетом обезбијеђен од стране својих колега ватрогасаца.

"Ватрогасац који је извукао деку се зове Небојша и ради у станици Звездара колико се сјећам да су рекли", наводи се у једном од коментара, преноси Курир.

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Тагови :

Београд

повреда

спасавање

Србија

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