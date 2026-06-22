ВАША БЕОГРАДСКА КУЋА: Зашто НЕБЕССА КВАРТ привлачи све већу пажњу купаца из Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Од локације и саобраћајне повезаности, па све до велнес начина живота и одрживих технологија – анализирали смо пројекат који ће од 25. јуна до 12. јула бити представљен у Делта Планету у Бањој Луци.
За многе грађане Републике Српске Београд одавно није само главни град сусједне државе. То је град у којем студирају дјеца, развијају се пословне каријере, обављају здравствени прегледи, граде породичне везе и проводи значајан дио године. Управо због те свакодневне повезаности, интересовање за некретнине у Београду посљедњих година континуирано расте.
Поводом најаве да ће НЕБЕССА КВАРТ од 25. јуна до 12. јула бити представљен у бањалучком Делта Планету, одлучили смо да детаљније проучимо о каквом пројекту је ријеч.
Анализирали смо локацију, инфраструктуру, садржаје и технолошка рјешења, а оно што смо сазнали показује због чега се о овом пројекту све чешће говори како међу инвеститорима и купцима који желе трајнију везу са Београдом, тако и у региону.
НЕБЕССА кварт гради се на Новом Београду, у Улици Партизанске авијације. Према доступним подацима, од центра града удаљен је око 12 минута вожње, једнако колико и од аеродрома Никола Тесла.
Главна аутобуска и жељезничка станица налазе се на свега шест до осам минута удаљености, док су школа, пијаца и банка доступне за неколико минута. Посебну вриједност представља непосредна близина ауто-пута, до којег се стиже за приближно два минута.
За грађане Републике Српске који често путују између Бање Луке и Београда, оваква повезаност може да има значајну практичну вриједност.
Оно што овај пројекат, између осталог, издваја јесте концепт сигурног стамбено-пословног комплекса – такозвани "gated community".
НЕБЕССА КВАРТ простире се на укупно 73.164 квадратна метра, чији надземни дио обухвата 48.523 квадратна метра, а у оквиру кварта доступни су различити садржаји потребни за свакодневни живот, укључујући и вртић, као и малопродајне објекте. Посебно се истиче више од 17.000 квадратних метара зелених и отворених површина, што показује да је значајан дио пројекта посвећен квалитету животног окружења.
Инвеститор је чак трећину укупне површине посветио заједничким садржајима за станаре, са идејом да на тај начин већину свакодневних потреба могу да задовоље унутар самог комплекса, без потребе за одласком у друге дијелове града, чак и без преласка улице – на минут–два од свог стана.
Најзанимљивији сегмент пројекта је импресиван парк на крову, који се простире на 5.600 квадратних метара – први такве врсте у стамбеним комплексима у Србији и региону. Атлетска стаза дужине 350 метара и видиковац са погледом на Београд у парку на крову НЕБЕССА кварта, као и зоне за одмор, дјечју игру, вјежбање и посебна пет зона за власнике кућних љубимаца, доступни су ексклузивно само станарима НЕБЕССА кварта.Поред тога, ту је и зона за урбано баштованство, гдје станари могу да саде и узгајају зачинско биље.
Посебну пажњу привукла нам је атлетска стаза дужине 350 метара. Поређења ради, стаза на пословној згради Googlea у Лондону дугачка је око 200 метара, док атлетска стаза на стадиону Рајко Митић има 400 метара.
Током истраживања наишли смо и на податке о предностима зелених кровова. Они могу да утичу на смањење ефекта урбаних топлотних острва, током љетних мјесеци доприносе нижим температурама у окружењу, а вегетација истовремено филтрира ваздух и помаже у ублажавању буке.
За будуће станаре то може да значи пријатније и мирније животно окружење, а то је оно што нам је, сложићете се, данас свима неопходно.
НЕБЕССА КВАРТ представља први Wellness real estate пројекат у Србији и региону. У оквиру комплекса станарима су доступни базен, приватан биоскоп, куглана, теретана и пажљиво одабран избор пословних локала и услуга – од продавница, пекаре и банке до перионице аутомобила. Чак и вртић.
Сви садржаји налазе се унутар самог кварта, на свега два минута вожње лифтом или неколико минута хода. За савремен начин живота, у којем је вријеме један од највриједнијих ресурса, овакав концепт може да има значајну предност.
Посебну цјелину представља мултифункционални простор духовито назван PodRoom, површине од 2.100 квадратних метара, намијењен станарима. Управо овај простор обједињује спортске, велнес и забавне садржаје.
Поред SpaRooma са базеном, саунама и масажом, FitRooma који чине теретана и простори за јогу и пилатес, свакако најинтересантнији дио овог простора је FunRoom – који је у потпуности бесплатан за станаре, а у коме се налазе прва куглана у стамбеном објекту на Балкану, приватан биоскоп, билијар, стони тенис, гејминг зона, караоке простор, дјечја играоница, као и лаунџ за дружење.
Према тренутно доступним информацијама, овакве садржаје тренутно нема ниједан други стамбени комплекс у региону, па ни у Европи.
НЕБЕССА КВАРТ нуди и на најсавременија енергетска и технолошка рјешења. Станови и пословни простори у овом кварту користе геотермалне пумпе за гријање и хлађење, системе микрофилтрације и јонизације ваздуха, као и системе за микропрочишћавање и омекшавање воде.
Такође, станарима су доступни и пуњачи за електрична возила, као и простори за одлагање бицикала. Посебна предност је прецизна контрола потрошње енергије за гријање и хлађење, што значи да плаћате само оно што сте заиста и потрошили.
Сваки стан НЕБЕССА кварта опремљен је Smart Home системом. То подразумијева управљање гријањем и хлађењем, расвјетом, утичницама, сензорима и безбједносним системима путем дигиталних рјешења.
На тај начин станари имају већу контролу над свакодневним функционисањем свог простора. Истовремено, свим станарима ће за резервацију термина у Pod Roomu, за комуникацију са рецепцијом која ће радити 24/7, као и са facility managementom зграде, бити на располагању посебна апликација Небесса Оне.
Грађани Републике Српске имаће прилику да се детаљније упознају са НЕБЕССА квартом током презентације у Делта Планету у Бањој Луци од 25. јуна до 12. јула. Посјетиоци ће моћи да добију информације о локацији, садржајима, моделима куповине и инвестиционим могућностима.
За многе људе из Републике Српске који Београд већ доживљавају као важан дио свог приватног или пословног живота, НЕБЕССА кварт може да представља спој функционалног становања, дугорочне инвестиције и савременог животног концепта на једној адреси. Закажите презентацију позивом на број телефона +38169777 888, или на www.nebessa.rs/bl.
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