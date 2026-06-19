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Бањалука у блокади: Три удеса изазвала колапс

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 15:38

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Удес у Бањалуци
Фото: Вибер

Излази из Бањалуке тренутно се налазе у саобраћајном колапсу након што су се у кратком временском року догодиле чак три саобраћајне незгоде.

Удеси су се десили на кључним и најпрометнијим путним правцима, остављајући стотине возача заробљене у километарским колонама.

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Како пише "БЛ портал", огроман застој и општи “саобраћајни инфаркт” биљежи се на правцима који воде према Лакташима и Приједору, а ситуација на терену је критична јер се возила на појединим дионицама уопште не помјерају.

Према информацијама са терена, саобраћајни чворови су пресјечени на сљедећим локацијама:

Удес на Туњицама

Саобраћајна незгода догодила се на дионици код Казнено-поправног завода (затвора) на Туњицама, што је моментално створило огромне гужве на том излазу из града.

Хаос на брзој цести

Други удес догодио се на брзој цести Бањалука-Лакташи, и то непосредно прије НИС бензинске пумпе у смјеру према Лакташима.

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У овом судару потпуно је блокирана десна саобраћајна трака, због чега се саобраћај у том правцу одвија отежано и пужевим кораком.

Колапс код Приједорске петље

Трећи удес евидентиран је тик прије саме Приједорске петље, такође у смјеру за Лакташе, што је додатно зачепило ионако преоптерећену дионицу западног транзита.На терен су упућене надлежне службе како би извршиле увиђај и нормализовале проток возила.

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На све возаче који планирају путовање овим дионицама се апелује да одгоде полазак или изаберу алтернативне, споредне правце како би избјегли вишесатно стајање у мјесту, те да вожњу прилагоде тренутним условима на путу и задрже максимално стрпљење.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

удес

несрећа

Бањалука

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