Бањалука у блокади: Три удеса изазвала колапс

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Излази из Бањалуке тренутно се налазе у саобраћајном колапсу након што су се у кратком временском року догодиле чак три саобраћајне незгоде.
Удеси су се десили на кључним и најпрометнијим путним правцима, остављајући стотине возача заробљене у километарским колонама.
Хроника
Свађа радника и шефова ескалирала: Инцидент у бх. фирми, реаговала полиција
Како пише "БЛ портал", огроман застој и општи “саобраћајни инфаркт” биљежи се на правцима који воде према Лакташима и Приједору, а ситуација на терену је критична јер се возила на појединим дионицама уопште не помјерају.
Према информацијама са терена, саобраћајни чворови су пресјечени на сљедећим локацијама:
Саобраћајна незгода догодила се на дионици код Казнено-поправног завода (затвора) на Туњицама, што је моментално створило огромне гужве на том излазу из града.
Други удес догодио се на брзој цести Бањалука-Лакташи, и то непосредно прије НИС бензинске пумпе у смјеру према Лакташима.
Република Српска
Додик: Полиција Српске - гарант наше сигурности
У овом судару потпуно је блокирана десна саобраћајна трака, због чега се саобраћај у том правцу одвија отежано и пужевим кораком.
Трећи удес евидентиран је тик прије саме Приједорске петље, такође у смјеру за Лакташе, што је додатно зачепило ионако преоптерећену дионицу западног транзита.На терен су упућене надлежне службе како би извршиле увиђај и нормализовале проток возила.
Ауто-мото
Волите вожњу с отвореним прозорима, онда морате знати правило 72
На све возаче који планирају путовање овим дионицама се апелује да одгоде полазак или изаберу алтернативне, споредне правце како би избјегли вишесатно стајање у мјесту, те да вожњу прилагоде тренутним условима на путу и задрже максимално стрпљење.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
5 ч0
Бања Лука
5 ч0
Бања Лука
7 ч0
Бања Лука
8 ч0
Најновије
Тренутно на програму