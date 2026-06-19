25.000 људи на највећем фестивалу овог љета у Бањалуци: Euphoria marketing помјера границе на Кастелу, почела продаја улазница

Аутор:АТВ редакција
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Почела је продаја улазница за овогодишње, јубиларно пето издање Euphoria фестивала „Љетне ноћи“, највећег музичког догађаја љета у Бањалуци. Улазнице су доступне путем платформе Gigstix.ba, на продајном мјесту на Тргу Крајине, као и у пословницама Пошта Српске широм Републике Српске.
Од 30. јула до 1. августа, тврђава Кастел поново ће постати епицентар врхунске забаве, окупљајући десетине хиљада посјетилаца из цијелог региона. Након рекордне посјећености претходних година и све већег интересовања туриста, организатори најављују до сада најамбициозније издање фестивала, уз врхунску продукцију, импресивне аудио-визуелне ефекте и садржаје какве публика на Кастелу још није имала прилику да види.
Фестивал отвара легендарни Жељко Самарџић у четвртак, 30. јула. Након прошлогодишњег спектакла пред више од 7.000 посјетилаца и бројних упита публике да ли ће се концерт поновити, један од најомиљенијих регионалних извођача враћа се на Кастел како би још једном приредио вече пуно емоција, великих хитова и незаборавне атмосфере.
Петак, 31. јул, резервисан је за догађај који је одавно прерастао границе обичне журке. Највећа. Најлуђа. Негујмо журка враћа се пети пут у Бањалуку и доноси ноћ за коју многи тврде да траје прекратко. Хиљаде гласова, непрекидна енергија и атмосфера која се препричава мјесецима након завршетка догађаја гарантују још једно незаборавно вече под отвореним небом.
Велико финале заказано је за суботу, 1. август, када ће публика имати прилику да присуствује највећем концерту Тање Савић у Бањалуци. Једна од најпопуларнијих регионалних звијезда долази на Кастел са продукцијом и репертоаром који обећавају спектакл достојан завршнице највећег љетног фестивала у региону.
Организатори истичу да овогодишње издање доноси значајно проширење фестивалских капацитета, унапријеђену продукцију и садржаје који ће додатно учврстити позицију Бањалуке на мапи најважнијих љетних дестинација у овом дијелу Европе. Очекује се долазак великог броја гостију из Босне и Херцеговине, Србије, Хрватске, Црне Горе и бројних европских земаља, што ће још једном потврдити да је фестивал постао један од најзначајнијих туристичких догађаја љета.
Када се споје врхунски извођачи, јединствени амбијент тврђаве Кастел и хиљаде људи жељних добре забаве, резултат може бити само једно…. Највећи фестивалски спектакл овог љета! Бањалука је спремна. Кастел је спреман. Остало је само да почне.
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