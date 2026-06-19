Од понедјељка пријаве за полагање пријемног испита

Аутор:АТВ редакција
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На Универзитету у Бањалуци од понедјељка, 22. јуна, до петка, 26. јуна, будући студенти могу да предају документацију за полагање пријемних испита за упис на први циклус студија, речено је Срни на овој високошколској установи.
Кандидати који конкуришу на први циклус студија дужни су да доставе извод из матичне књиге рођених, увјерење о држављанству, свједочанства свих разреда и диплому о матурском/завршном испиту, те доказ о уплати пријаве.
За поједине факултете потребна су и додатна љекарска увјерења и потврде.
Пријава је могућа и електронским путем на адреси /upis.unibl.org/, уз обавезу достављања оригиналне документације приликом уписа.
Полагање пријемног испита заказано је за 29. јун, у 9.00 часова, док ће на Медицинском факултету бити одржан истог дана у 14.00 часова.
На Академији умјетности пријемни испит траје од 29. јуна до 3. јула, а на Факултету безбједносних наука биће организован 29. и 30. јуна у 7.00 часова.
Резултати конкурса биће објављени 1. јула, а упис примљених кандидата обављаће се од 7. до 10. јула.
За студијске програме на енглеском језику на Медицинском факултету пријемни испит биће одржан онлајн 29. јуна, док је упис у септембру.
Према конкурсу, Универзитет у академској 2026/2027. години планира упис 2.605 студената у прву годину првог циклуса студија, од чега је 1.858 мјеста за буџетско финансирање, 423 за самофинансирајуће, 213 за стране и 111 за ванредне студенте.
На другом циклусу студија планиран је упис 971 студента, а на трећем 167 кандидата.
Други уписни рок биће омогућен од 24. до 28. августа, док је пријемни испит заказан за 31. август у 9.00 часова. Резултати ће бити објављени до 2. септембра, а упис до 11. септембра.
За програме на енглеском језику на Медицинском факултету други уписни рок траје од 3. до 28. августа.
Пријаве за други и трећи циклус студија трају од 22. јуна до 2. октобра, а ранг-листе ће бити објављене до 16. октобра, док је упис предвиђен од 19. до 23. октобра, преноси Срна.
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