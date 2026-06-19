Одгођена акција сузбијања комараца на подручју Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
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Акција сузбијања комараца у Бањалуци првобитно планирана за 18. и 19. јун, одгођена је на захтјев Удружења пчелара Бањалука, саопштено је из предузећа "ЕКО-Бел" д.о.о.
Нови термини за извођење третмана су 25. и 26. јун 2026. године, а одлука је донесена у договору са представницима Удружења пчелара како би се избјегле евентуалне негативне посљедице по пчелиња друштва током периода цвјетања липе.
Додају да ће о тачним терминима и распореду спровођења акције сузбијања комараца 25. и 26. јуна јавност бити благовремено обавијештена.
(РТРС)
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