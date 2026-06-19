Све више младих купује куће на периферији умјесто станова у центру

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Све више грађана у БиХ, посебно младих породица, умјесто куповине стана у градском језгру бира градњу или куповину куће на периферији.
Разлог су, како истичу, високе цијене станова, већа квадратура за исти новац и могућност живота у мирнијем окружењу, због чега расте потражња за плацевима и кућама у околини већих градова, пишу Независне.
Берин Кумро, власник Агенције за некретнине NEX из Сарајева, истакао је у разговору за "Независне новине" да се све већи број младих људи одлучује да стамбено питање ријеши куповином куће на периферији града умјесто стана у центру.
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"Све је већа потражња за плацевима на којима би се градиле куће, али и за старијим објектима које је потребно реновирати. Људи у четрдесетим и педесетим годинама све чешће траже некретнине у околини Сарајева, гдје се одлучују за живот у мирнијем окружењу", рекао је Кумро.
Како је појаснио, куће које се налазе два до три километра од центра Сарајева, а у пристојном су стању, могу се купити по цијени од 400.000 до 500.000 КМ.
"Ријеч је углавном о објектима површине око 120 метара квадратних, смјештеним на парцелама од 300 до 800 метара квадратних. Веома брзо продамо кућу од 150.000 марка умјесто стана од 50 квадрата који исто толико кошта", казао је Кумро.
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Слична ситуација је и у Бањалуци, а како каже Драган Милановић, директор агенције "Remax" Бањалука, у посљедње вријеме примјетан је значајан раст интересовања за куће и плацеве.
"Нагли раст цијена станова у новоградњи, али и половних станова, довео је до тога да се све више грађана окреће куповини плацева и кућа на периферији града. Када квадрат стана у центру града кошта више од 5.000 КМ, многи долазе до закључка да за исти новац могу изградити кућу од 100 до 150 метара квадратних, што је сасвим довољно за потребе једне породице", рекао је Милановић.
Према његовим ријечима, све веће цијене некретнина приморале су многе грађане да преиспитају своје приоритете.
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"Кућа можда није први избор свакога, али многи једноставно нису у могућности да се толико задуже или издвоје новац потребан за куповину стана у граду. Због тога све чешће траже алтернативу на периферији града", навео је Милановић.
Додаје да су међу најтраженијим локацијама за градњу породичних кућа насеља Дебељаци, Драгочај, Дракулић и Шарговац, гдје се и даље могу пронаћи парцеле по прихватљивијим цијенама.
"Са друге стране, насеља попут Лауша и Лазарева постала су знатно скупља, јер инвеститори интензивно купују земљиште за изградњу стамбених зграда, што додатно подиже цијене", истакао је Милановић.
Мирко Р. из Бањалуке каже да је одлучио са супругом да купи плац 7,8 километара удаљен од центра града.
"Одлучио сам се да правим кућу јер за цијену стана од неких шездесетак квадрата у близини центра града могу направити дупло већу кућу на плацу који сам пазарио. Такође, двориште ми је било јако битно како би се дјеца могла играти. И на овој локацији су ми све потребне ствари попут маркета, апотеке, пекаре, меснице или дјечјег игралишта врло близу, тако да је и то један од разлога. Цијене су претходних година експлодирале и све је скупо, али ми је ипак опција куће много боља опција", истакао је овај Бањалучанин.
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