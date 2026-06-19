Иран најавио брже издавање дозвола за пловидбу кроз Ормуз

Аутор:АТВ редакција
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Након што је и званично потписан споразум између Америке и Ирана, Централна команда САД саопштила је да су америчке оружане снаге укинуле блокаду иранских лука и приобалних подручја.
Са друге стране, ирански Врховни савет за националну безбједност навео је да ће предузети мјере да би бродовима који желе да прођу кроз Ормуз брзо биле издате потребне дозволе.
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да очекује примирје на свим фронтовима на Блиском истоку, након што је ступио на снагу Меморандум о разумевању између Америке и Ирана када су га председници двију земаља званично и потписали.
Централна команда САД саопштила је да су америчке снаге укинуле блокаду иранских лука и приобалних подручја, а ирански Врховни савјет за националну безбједност навео је да ће предузети мјере да би бродовима који желе да прођу кроз Ормуз брзо биле издате потребне дозволе.
Потпредсједник САД Џеј Ди Венс, истовремено, изјавио је да Израел мора да поштује мировни процес са Ираном, као и да Вашингтон жели да либанска влада има контролу над југом своје државе.
Амерички министар одбране Пит Хегсет је, у међувремену, рекао да ће САД поново покренути војну акцију и увести блокаду ако Иран не испуни своје обавезе према споразуму.
Са друге стране, ирански врховни вођа ајатолах Моџтаба Хамнеи поручио је да ће будући преговори са САД бити вођени уз очување права Ирана, као и да Техеран неће прихватити "непријатељске услове". Хамнеи је истакао и да је предсједник Ирана Масуд Пезешкијан преузео одговорност за заштиту интереса земље.
За то вријеме, Министарство здравља у Гази, које је под контролом Хамаса, саопштило је да је више од 1.000 Палестинаца убијено у енклави од прекида ватре постигнутог уз посредовање САД, у октобру прошле године.
(РТС)
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