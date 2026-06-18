Европска држава под узбуном због топлотног таласа

Аутор:АТВ редакција
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Француска метеоролошка служба прогласила је наранџасту узбуну у већем дијелу земље због топлотног таласа који је почео данас, а током којег се очекује температура ваздуха од 40 степени Целзијусових.
Према извјештајима, 26 департмана већ је под упозорењем. Од сутра ће, према прогнози, готово цијела територија Француске бити захваћена екстремним врућинама, преноси БФМТВ.
Ватрогасно-спасилачка служба је саопштила да је тридесетогодишњи мушкарац преминуо на атлетској стази у Ермону, у департману Вал д'Оаз.
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Метео-Франс наводи да би у централним дијеловима земље температура могла да достигне 40 степени Целзијусових, што би био рекорд за јун.
Поред тога, још 55 департмана је под жутим упозорењем на грмљавину и високу температуру.
Метео-Франс је упозорио да ће топлотни талас бити широко распрострањен током викенда, са температром између 34 и 38 степени од југозапада до сјевероистока земље, укључујући Париз.
Метеоролози процјењују да би топлотни талас могао да потраје најмање до почетка сљедеће седмице.
(СРНА)
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