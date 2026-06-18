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Укинута америчка поморска блокада Ирана

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 19:56

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Амерички ратни брод у Хормузу, Иран објавио снимак
Фото: Screenshot

Централна команда САД саопштила је да је укинула поморску блокаду иранских лука и обале, у складу са одлуком предсједника Доналда Трампа.

- Америчке снаге не ометају транзит пловила у иранске луке или из њих у Арапском и Оманском заливу. Све акције у оквиру америчке војне блокаде су обустављене - наводи се у објави на Иксу.

Централна команда је додала да ће велики амерички морнарички бродови остати у општој области да би били сигурни да се сви аспекти споразума у потпуности поштују.

(СРНА)

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Тагови :

Америка

Иран

Доналд Трамп

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