Укинута америчка поморска блокада Ирана

Аутор:АТВ редакција
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Централна команда САД саопштила је да је укинула поморску блокаду иранских лука и обале, у складу са одлуком предсједника Доналда Трампа.
- Америчке снаге не ометају транзит пловила у иранске луке или из њих у Арапском и Оманском заливу. Све акције у оквиру америчке војне блокаде су обустављене - наводи се у објави на Иксу.
Today, U.S. forces lifted the blockade on all maritime traffic entering and exiting Iranian ports and coastal areas, in accordance with the President's direction. American forces are not impeding the transit of vessels to or from Iranian ports. All U.S. military blockade…— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 18, 2026
Централна команда је додала да ће велики амерички морнарички бродови остати у општој области да би били сигурни да се сви аспекти споразума у потпуности поштују.
(СРНА)
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