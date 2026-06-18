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Дјечак (3) задобио тешке повреде у нападу крокодила: Хорор у Британији

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 18:46

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Крокодил плива у води.
Фото: Pexels/Simon Hurry

Истрага због покушаја убиства покренута је након што је трогодишњи дјечак "завршио у ограђеном простору са крокодилима" у Кембриџширу, што је шокирало јавност и изазвало брзу реакцију полиције.

Трогодишњи дјечак хитно је пребачен у болницу са тешким повредама.

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Ова драматична ситуација услиједила је након што се малишан, из још неразјашњених околности, нашао у ограђеном простору гдје су се налазили крокодили.

Повезано са овим језивим инцидентом, један мушкарац је ухапшен под сумњом за покушај убиства.

Брза реакција полиције: Истрага у пуном јеку

Полицајци су примили хитан позив у објекат Џонсон из Олд Хјурста, у Хантингдонширу, у 13.24 часова.

Дојава се односила на инцидент у којем је учествовао трогодишњи дјечак, а током којег је он, шокантно, завршио у ограђеном простору са опасним крокодилима.

Мјесто догађаја је одмах обезбијеђено, а надлежне службе су покренуле детаљну истрагу.

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Дјечак у критичном стању

Након брзе интервенције спасилачких екипа, дјечак је одмах пребачен у болницу Адденбрукс. Његове повреде су описане као тешке, а љекари се боре за његов живот.

Тренутно се налази у критичном, али стабилном стању, што даје наду за опоравак.

Јавност са стрепњом ишчекује нове информације о његовом здравственом стању и развоју полицијске истраге која треба да расвијетли све околности овог невјероватног догађаја, преноси Телеграф.

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Тагови :

крокодил

повријеђен дјечак

покушај убиства

хапшење

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