Дјечак (3) задобио тешке повреде у нападу крокодила: Хорор у Британији

Аутор:АТВ редакција
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Истрага због покушаја убиства покренута је након што је трогодишњи дјечак "завршио у ограђеном простору са крокодилима" у Кембриџширу, што је шокирало јавност и изазвало брзу реакцију полиције.
Трогодишњи дјечак хитно је пребачен у болницу са тешким повредама.
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Ова драматична ситуација услиједила је након што се малишан, из још неразјашњених околности, нашао у ограђеном простору гдје су се налазили крокодили.
Повезано са овим језивим инцидентом, један мушкарац је ухапшен под сумњом за покушај убиства.
Полицајци су примили хитан позив у објекат Џонсон из Олд Хјурста, у Хантингдонширу, у 13.24 часова.
Дојава се односила на инцидент у којем је учествовао трогодишњи дјечак, а током којег је он, шокантно, завршио у ограђеном простору са опасним крокодилима.
Мјесто догађаја је одмах обезбијеђено, а надлежне службе су покренуле детаљну истрагу.
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Након брзе интервенције спасилачких екипа, дјечак је одмах пребачен у болницу Адденбрукс. Његове повреде су описане као тешке, а љекари се боре за његов живот.
Тренутно се налази у критичном, али стабилном стању, што даје наду за опоравак.
Јавност са стрепњом ишчекује нове информације о његовом здравственом стању и развоју полицијске истраге која треба да расвијетли све околности овог невјероватног догађаја, преноси Телеграф.
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