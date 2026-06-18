Борци незадовољни због медијске харанге са лажних профила

Аутор:Зорица Петковић
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У Бањалуци је одржана ванредна сједница Предсједништва Скупштине Борачке организације Републике Српске.
Сједница је сазвана јер се, како је речено, води отворена харанга против Борачке организације путем лажних профила и портала који износе гнусне лажи о борцима и министру.
Истовремено, борци су незадовољни стагнацијом у вези са запошљавањем дјеце погинулих бораца . Иако је раније договорено да ове године да буде запослено њих преко 500, до сада их је запослено тек десетак.
Процес запошљавања дјеце погинулих бораца је кренуо у добром правцу, сада као да се не миче са мртве тачке. Само десеторо дјеце погинулих бораца је запослено , а договор је био да њих 500 ове године дође до посла.
Прво човјек борачке организације је због тога огорчен каже да се неће устручавати да уколико се не настави процес запошљавања јавно прозове оне који ништа по том питању нису урадили. Запошљавање ове категорије није и не смије, истиче , бити играрија.
"Нису схватили поруку, односно налог Владе да уђу у процедуру, да запошљавају своје послушнике, подобне , изборна је године. Борачка организација осуђује такво понашање и даје пуну подршку министру, премијеру да се ово заврши", каже Милован Гагић, предсједник Предсједништва борачке организације Републике Српске.
Министар рада и борачко- инвалидске заштите лично је каже незадовољан како се овај процес одвија. Прије неколико мјесеци запослено је двоје дјеце у министарству на чијем је челу, али тај потез који је требало да послужи као примјер, прича, као да је остао усамљен. То не би требало да се доживљава као нека наредба виших инстанци.
"То је један морални чин који је требало да се заврши 5, 6, 10 година послије рата , ми имамо једну моралну обавезу према нашим саборцима , према нашој браћи која су погинула у одбрамбено-отаџбинском рату да њихову дјецу запослимо. Ако то тако схватимо то ћемо завршити, ако не схватимо нећемо завршити заиста ћемо имати проблем сви и морални и сваке друге природе", рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Борци су огорчени и због како кажу медијске харанге која долази са разних лажних профила на друштвеним мрежама и портала гдје се, како кажу баца љага на борце, износе гнусне лажи и ради на разједињавању борачке организације. То се јасно поручују борци никада неће догодити.
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