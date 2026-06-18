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Ухапшен мушкарац који је напао поштара: Службеник реаговао иако није био на дужности

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 20:39

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Службеник Федералне управе полиције ухапсио је данас мушкарца који је напао поштара у сарајевском насељу Пофалићи.

Како сазнаје ''Аваз'' из извора блиских истрази, службеник ФУП-а је реаговао иако није био на дужности, а догађај се десио у насељу гдје он станује.

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Он је сачекао полицијску патролу и мушкарца предао полицији на даље поступање.

Подсјетимо, данас је из Управе полиције МУП-а КС потврђено да је повријеђен мушкарац са непознатим предметом.

- Што се тиче особе која га је повриједила, биће укључен Центар за ментално здравље - потврдила је портпаролка МУП-а КС Мерсиха Новалић.

Како је писао поменути портал, поштар је избоден ножем, када је наводно поздравио једног мушкарца.

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Тагови :

Сарајево

хапшење

физички напад

ФУП

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