Logo

Трогодишње дијете повријеђено приликом судара са електричним тротинетом на шеталишту

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 18:58

Коментари:

0
Pет електричних trotineta уредно поређани напољу, спремни за изнајмљивање.
Фото: Biekir Litovchenko/Pexels

На градском шеталишту у Илијашу, гдје је вожња електричних тротинета и бицикала забрањена, јуче је повријеђено трогодишње дијете након што је на њега налетио електрични тротинет којим је, према наводима породице, управљао 11-годишњи малољетник.

Инцидент се догодио 17. јуна, а на мјесто догађаја изашли су полицијски службеници који су обавили увиђај.

Крокодил

Свијет

Дјечак (3) задобио тешке повреде у нападу крокодила: Хорор у Британији

Повријеђено дијете је возилом Хитне медицинске помоћи превезено на преглед у Клинички центар Универзитета у Сарајеву.

Према медицинској документацији коју је породица доставила медијима, дијете је задобило повреду главе, а љекари су констатовали потрес мозга, пише Црна-Хроника.

Срећом, према досадашњим налазима нису утврђене теже повреде, те је дијете након прегледа пуштено на кућно лијечење уз препоруку мировања и праћења здравственог стања.

Породица повријеђеног дјетета истиче да је највећи проблем чињеница да се забрана вожње на шеталишту свакодневно крши, иако се ради о простору на којем борави велики број дјеце, родитеља и старијих особа.

– Данас је повријеђено наше дијете, сутра то може бити било које друго. Очигледно је да се забрана не поштује и да нема довољно контроле. Апелујемо на надлежне институције да хитно подузму мјере како би се спријечиле озбиљније посљедице – поручили су родитељи.

Адела Смајић

Фудбал

Кћерка бившег репрезентативца БиХ: Навијам за Швајцарску

Грађани већ дуже вријеме упозоравају на све већи број електричних тротинета на пјешачким зонама, а овај случај поново је отворио питање сигурности најмлађих на јавним површинама.

Родитељи повријеђеног дјечака траже појачан надзор и досљедно санкционисање вожње електричних тротинета и бицикала на мјестима гдје је она забрањена, како би се спријечиле нове несреће.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

електрични тротинет

повријеђено дијете

незгода

Илијаш

Коментари (0)

Прочитајте више

Пљускови и екстреми: Објављена средњорочна прогноза за БиХ

Друштво

Пљускови и екстреми: Објављена средњорочна прогноза за БиХ

1 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Србија

Мушкарац преминуо док је копао септичку јаму: Ужас у Србији

1 ч

0
Мурат Јакин и Ремо Фројлер

Фудбал

Добре вијести за Змајеве: Тежак ударац за Швајцарску пред БиХ

1 ч

0
Навијачи БиХ заиграли коло

Фудбал

Навијачи БиХ заиграли Ужичко коло усред Калифорније

1 ч

1

Више из рубрике

Дјечак убица прије масакра слао језиве поруке другарима: ''Било би занимљиво да упадну терористи''

Хроника

Дјечак убица прије масакра слао језиве поруке другарима: ''Било би занимљиво да упадну терористи''

1 ч

0
Ауто ударило у бандеру код Лакташа

Хроника

Аутом ударио у бандеру код Лакташа

6 ч

0
Детаљи мучења дјетета у Бањалуци: Познато име осумњиченог

Хроника

Детаљи мучења дјетета у Бањалуци: Познато име осумњиченог

6 ч

3
Мучен малољетник у Бањалуци

Хроника

Мучен малољетник у Бањалуци

9 ч

0

  • Најновије

19

30

Борци незадовољни због медијске харанге са лажних профила

19

26

Централни регистар привреде- бољи увид у пословање

19

24

Расте број обољелих и преминулих од еболе: Здравствени стручњаци упозоравају да ће стање бити и горе

19

20

Прва Међународна конференција "Градимо регион - Требиње 2026"

19

15

Шта кажу стручњаци: Када ће појефтинити гориво у Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима