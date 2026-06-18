Трогодишње дијете повријеђено приликом судара са електричним тротинетом на шеталишту

Аутор:АТВ редакција
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На градском шеталишту у Илијашу, гдје је вожња електричних тротинета и бицикала забрањена, јуче је повријеђено трогодишње дијете након што је на њега налетио електрични тротинет којим је, према наводима породице, управљао 11-годишњи малољетник.
Инцидент се догодио 17. јуна, а на мјесто догађаја изашли су полицијски службеници који су обавили увиђај.
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Повријеђено дијете је возилом Хитне медицинске помоћи превезено на преглед у Клинички центар Универзитета у Сарајеву.
Према медицинској документацији коју је породица доставила медијима, дијете је задобило повреду главе, а љекари су констатовали потрес мозга, пише Црна-Хроника.
Срећом, према досадашњим налазима нису утврђене теже повреде, те је дијете након прегледа пуштено на кућно лијечење уз препоруку мировања и праћења здравственог стања.
Породица повријеђеног дјетета истиче да је највећи проблем чињеница да се забрана вожње на шеталишту свакодневно крши, иако се ради о простору на којем борави велики број дјеце, родитеља и старијих особа.
– Данас је повријеђено наше дијете, сутра то може бити било које друго. Очигледно је да се забрана не поштује и да нема довољно контроле. Апелујемо на надлежне институције да хитно подузму мјере како би се спријечиле озбиљније посљедице – поручили су родитељи.
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Грађани већ дуже вријеме упозоравају на све већи број електричних тротинета на пјешачким зонама, а овај случај поново је отворио питање сигурности најмлађих на јавним површинама.
Родитељи повријеђеног дјечака траже појачан надзор и досљедно санкционисање вожње електричних тротинета и бицикала на мјестима гдје је она забрањена, како би се спријечиле нове несреће.
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