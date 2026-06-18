Logo

Детаљи мучења дјетета у Бањалуци: Познато име осумњиченог

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 12:36

Коментари:

3
Детаљи мучења дјетета у Бањалуци: Познато име осумњиченог
Фото: ATV, Envato/antoninavlasova

Полиција је ухапсила мушкарца из Бањалуке због сумње да је злостављао и мучио малољетника.

Како АТВ сазнаје, ријеч је о Жељку Павловићу. Према нашим сазнањима, Павловић је малољетника прво претукао, а онда бацио у контејнер.

На терет му се стављају кривична дјела "Злостављање, мучење и друго нељудско и понижавајуће поступање" и "Тјелесна повреда".

"Повријеђеном малољетном лицу је указана медицинска помоћ на Универзитетском клиничком центру Републике Српске. О свему наведеном обавијештен дежурни тужилац за малољетнике Окружног јавног тужилаштва Бањалука",. саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

Павловић је хапшен и оптужен у предмету "Трезор" због крађе око два милиона КМ, али је правоснажно ослобођен.

671a7f31c03f4 novac marke

Хроника

Караћ, Ћулум, Мрђан и Галић осуђени на 24 године затвора за разбојништва 'тешка' око два милиона КМ

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Злостављање

Бањалука

хапшење

Коментари (3)

Прочитајте више

Вјештачка интелигенција стигла и на Вибер

Наука и технологија

"ChatGPT" стигао и на Вибер

1 ч

0
Нови извјештај открива детаљне разлоге имплозије подморнице Титан

Свијет

Нови извјештај открива детаљне разлоге имплозије подморнице Титан

1 ч

0
Бојкот Роналда? Нетрпељивост у тиму озбиљно руши Португал

Фудбал

Бојкот Роналда? Нетрпељивост у тиму озбиљно руши Португал

1 ч

0
Саво Минић отворио конференцију Градимо регион 2026. Требиње

Економија

Минић: Регистар привредника показаће с каквим капацитетима располажемо

1 ч

0

Више из рубрике

Мучен малољетник у Бањалуци

Хроника

Мучен малољетник у Бањалуци

3 ч

0
Осуђени силоватељ након бијега у БиХ тврди да је упозорио чуваре

Хроника

Осуђени силоватељ након бијега у БиХ тврди да је упозорио чуваре

16 ч

0
Удес на брзом путу

Хроника

Два удеса у неколико метара на брзом путу код Бањалуке - колапс у саобраћају

22 ч

0
Директор пријављен Тужилаштву због злоупотребе: Штета 950 КМ

Хроника

Директор пријављен Тужилаштву због злоупотребе: Штета 950 КМ

22 ч

0

  • Најновије

13

46

Утврђен Приједлог измјене Закона о експропријацији ради изградње ауто-пута и гасовода

13

45

Жељезнице Српске: Захваљујући Влади ријешено питање плата, за остало слиједе преговори

13

38

Влада Српске усвојила Уредбу о подстицајима за улагања од посебног значаја

13

17

Прогноза за љето 2026: Метеоролог објаснио шта нас чека

13

13

Александра Пријовић објавила нови албум

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима