Детаљи мучења дјетета у Бањалуци: Познато име осумњиченог

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је ухапсила мушкарца из Бањалуке због сумње да је злостављао и мучио малољетника.
Како АТВ сазнаје, ријеч је о Жељку Павловићу. Према нашим сазнањима, Павловић је малољетника прво претукао, а онда бацио у контејнер.
На терет му се стављају кривична дјела "Злостављање, мучење и друго нељудско и понижавајуће поступање" и "Тјелесна повреда".
"Повријеђеном малољетном лицу је указана медицинска помоћ на Универзитетском клиничком центру Републике Српске. О свему наведеном обавијештен дежурни тужилац за малољетнике Окружног јавног тужилаштва Бањалука",. саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
Павловић је хапшен и оптужен у предмету "Трезор" због крађе око два милиона КМ, али је правоснажно ослобођен.
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