Директор пријављен Тужилаштву због злоупотребе: Штета 950 КМ

Аутор:АТВ
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Н.С. из Котор Вароша, директор Центра за социјални рад у овој општини, пријављен је Окружном јавном тужилаштву Бањалука због сумње да је "Злоупотреба службеног положаја или овлаштења“ и "Фалсификовање или уништење службене исправе", сазнаје АТВ.
Он се сумњичи да је овој установи причинио штету од 950 КМ, у циљу стицања противправне имовинске користи.
Осим њега, пријављен је и С.В, такође из Котор Вароша, због сумње да је починио кривично дјело "Фалсификовање исправе".
"Лице Н.С. се сумњичи да је у периоду од 29.05.2025. године до 10.06.2025. године искористило службени положај директора јавне установе, те због прибављања себи противправне имовинске користи прекорачило границе својих овлаштења, те овјерило службену исправу са неистинитим садржајем, чиме је јавној установи причињена материјална штета у износу од 950,00 КМ. Лице С.В. се сумњичи да је дана 29.05.2025. године фалсификовало исправу, те у сврху стицања имовинске користи исту употријебило као истиниту", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
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