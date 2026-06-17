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Возач BMW-а пијан проузроковао саобраћајку и повриједио неколико лица

Аутор:

АТВ
17.06.2026 12:35

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Возач BMW-а пијан проузроковао саобраћајку и повриједио неколико лица
Фото: ATV

Приједорска полиција је од возача Г.Ш. из овог града привремено одузела путничко моторно возило марке „BMW“, након што је управљајући возилом под дејством алкохола проузроковао саобраћајну незгоду са повријеђеним лицима.

Извршеним провјерама утврђено је да се ради о вишеструком повратнику у чињењу тежих прекршаја из области безбједности саобраћаја.

Возило је привремено одузето због бојазни да ће исти поновити прекршај, а против Г.Ш. надлежном суду доставиће се захтјев за покретање прекршајног поступка, саопштили су из ПУ Приједор.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

ПУ Приједор

Полиција

хапшење

пијани возач

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