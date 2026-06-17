Logo

Погинуо возач трактора у Козарској Дубици

Аутор:

АТВ
17.06.2026 09:32

Коментари:

0
Погинуо возач трактора у Козарској Дубици
Фото: ATV

Усљед превртања трактора, смртно је страдао возач. Несрећа се догодила на некатегорисаном путу у мјесту Доња Слабиња.

Полицијској управи Приједор је 16.06.2026.године око 17,50 часова пријављено да је на некатегорисаном путу у мјесту Доња Слабиња, општина Козарска Дубица дошло до превртања трактора и да је том приликом смртно страдало једно лице.

О свему је обавјештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор. Увиђајем на лицу мјеста утврђено је да је смртно страдао возач трактора М.М. из Козарске Дубице, саопштено је из ПУ Приједор.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

погинуо возач трактора

ПУ Приједор

Полиција

ОЈТ Приједор

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)

Више из рубрике

Расути дијелови аутомобила на путу код Мостара.

Хроника

Тешка несрећа на ауто-путу: Обустављен саобраћај према Мостару

13 ч

0
Полиција трага за мушкарцем из Бихаћа

Хроника

Препознајете ли овог човјека: МУП послао апел грађанима

13 ч

0
Поломио ноге у несрећи

Хроника

Драма у БиХ: Поломио ноге у удесу па пјешачио километар за помоћ

14 ч

0
Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.

Хроника

Мушкарца убио гром испред куће, покушао да се склони од невремена: Трагедија у Чачку

14 ч

0

  • Најновије

10

09

Археолози у Њемачкој открили гроб келтског ратника стар око 2.400 година

10

02

Подаци о страдалима демантовали ратну пропаганду Сарајева

09

57

Жена напала двије особе, једна превезена на УКЦ Српске

09

49

Славље у дому Огњена Амиџића! Мина подијелила радост са свима

09

32

Погинуо возач трактора у Козарској Дубици

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима