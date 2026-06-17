Погинуо возач трактора у Козарској Дубици

Аутор:АТВ
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Усљед превртања трактора, смртно је страдао возач. Несрећа се догодила на некатегорисаном путу у мјесту Доња Слабиња.
Полицијској управи Приједор је 16.06.2026.године око 17,50 часова пријављено да је на некатегорисаном путу у мјесту Доња Слабиња, општина Козарска Дубица дошло до превртања трактора и да је том приликом смртно страдало једно лице.
О свему је обавјештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор. Увиђајем на лицу мјеста утврђено је да је смртно страдао возач трактора М.М. из Козарске Дубице, саопштено је из ПУ Приједор.
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