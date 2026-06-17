Плата из Града, идеје из Владе: Кресојевић плаћен за "крађу"

Аутор:АТВ
Коментари:4
Посланик ПДП-а Бојан Кресојевић треба да узме уговор који има са Бањалуком и да очисти град, покрпи улице, направи болницу, а не да присваја идеје Владе Републике Српске, поручио је Саво Минић.
„Јесмо јуче сјели са Синдикатом и разговарали око нерадне недјеље? Ја сам одмах рекао да сам против тога да се уведе нерадна недјеља и јуче смо већ направили споразум, који је у финишу да то буде вредновано са 30 одсто више. Ја онда одмах чујем, господина Кресојевића, који каже да је то његова идеја. Знате како? Ми у лову и у ловству имамо одређене термине, које користимо и који су дивни. Нисам ја то измислио. Постоји нешто што се зове предатор, а он цијело вријеме хода по шуми, купи туђа јаја, туђу младунчад, купи све оно што није његово и од тога живи. Ми се боримо против тога“, јасан је Минић.
Како је поручио предсједник Владе, у природи се боре против горе поменутих појава те исто чине и када је политика у питању.
„Какве лажне наративе он може да прича у име грађанина Републике Српске, да је за то, а као политичар, треба прво да узме свој уговор, који има са Градском управом и да поступи по том уговору. Да нам очисти Град, да покрпе улице, да направи болницу, да ријеши колекторе и да ријеши све оно што се дешава у Бањалуци, а не да овдје глуме неке жандаре па кад неко сијече Врбе и чупа седре, па ће они видјети шта је то. Реците ми да нисам у праву, погледајте његов уговор. Шта пише у његовом уговору? Шта он треба да ради? Од какве крунске ствари, коју треба урадити у овом граду, не ради ништа“, казао је Минић.
Какав уговор ПДП-ов посланик Бојан Кресојевић има са Градом Бањалука из Градске управе не одговарају. На упит АТВ-а нисмо добили одговор до објављивања овог текста.
Како каже Минић, поједини посланици опозиције, правдају три или четири или пет својих примања, која имају на мјесечном нивоу, тако што посланици у Народној скупштини Републике Српске „распредају неке Бегове конаке“ о томе како је Република Српска презадужена.
„Па ће он (Бојан Кресојевић) и његов политички шеф (Драшко Станивуковић) ићи и поставити неки сат. То су играрије, сликовнице, сатови, итд. Пита и вас ико, је л' знате колико је 15 милиона на буџет града? Је л' знате колико је 35 милиона за расвјету на буџет града? 12,5% за шта? За расвјету, која већ ради. Је л то треба Бањалуци, је л' то није презадуживање? Што се није задужио за болницу, за колектор, за све оно што ће осјетити сви грађани Републике Српске?“ питао је Минић.
Предсједник Владе је поручио да му је жао због свега што се дешава у највећем граду Републике Српске.
„Споменик од 1,7 милиона КМ, који је наручен и сад се спроводи тендер. Нека срца по кружним токовима. Је л' се од тога живи? Па се онда пусти неко срце, па нека торта“, рекао је Минић.
Како поручује, он као предсједник Владе носи одговорност, коју је преузео доласком на ову функцију те стоји иза како својих, тако и дијела министара у Влади Српске, те се не планира повући пред било каквим притиском и било каквим лажима.
„И ово да вам кажем. Данас да су били ти протести, на које је позивао актуелни градоначелник. Без и једног члана пратње обезбјеђења би дошао овдје у Народну скупштину, не зато што сам нинџа већ зато што бих рекао „Добар дан, молим вас, могу ли само да прођем. Данас имамо тако важан сет животних закона, а ову народну Скупштину, није блокирао ни Шмит ни ОХР и нико није могао. Наравно онда да данас људи нису хтјели доћи“, рекао је Минић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч5
Бања Лука
18 ч0
Бања Лука
23 ч2
Република Српска
1 д1
Република Српска
4 ч5
Република Српска
5 ч0
Република Српска
14 ч0
Република Српска
14 ч9
Најновије
12
57
12
56
12
35
12
21
12
20
Тренутно на програму