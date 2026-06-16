Минић: Жао ми је СДС-а

Аутор:АТВ
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Жао ми је СДС-а, поручио је за АТВ члан Главног одбора СНСД-а, Саво Минић.
"Ово што се ради СДС-у од стране неких политичких пионира, тратинчица, ја то не могу да схватим", рекао је Минић.
Истакао је да му је жао као човјеку, али политички није те да је неозбиљно све што раде у опозицији.
Говорећи о опозицији, Минић је оцијенио да је она подијељена и без јасног политичког курса, те да грађани то виде.
"Ми вршимо озбиљна истраживања и нема тога ког води 30 посто. Наши кандидати ће побиједити", поручио је Минић.
Према његовим ријечима, функција предсједника Републике Српске биће у фокусу предизборне кампање.
"Сви удари и сва прича ће се сводити на предсједника Републике Српске зато што он предлаже мандатара и то ће радити опозиција, посебно јер не могу направити скупштинску већину. Њима ће фокус бити на функцији предсједника Српске", рекао је Минић.
Република Српска
Минић: Велика вјероватноћа да ћу бити кандидат за предсједника Српске
Коментаришући изјаву градоначелника Драшка Станивуковића да за Палату не треба искуство, а за Предсједништво БиХ нема довољно "кила", Минић каже да је за "даваоца изјаве" то компактније зато што треба отићи у Сарајево, а овдје му је ближе.
"Толико непромишљена изјава да ја не могу да вјерујем да је неко у тој причи 5-6 година, такве плитке политичке изјаве даје", рекао је Минић.
Минић је изјавио је да постоји велика вјероватноћа да ће бити кандидат странке за предсједника Републике Српске, те да ће коначна одлука о томе бити донесена ускоро на органима странке.
Он је истакао да је СНСД 100 одсто спреман за предстојеће опште изборе
"Странка на изборе излази са јасним програмом и резултатима", рекао је Минић.
Он је истакао да СНСД показује озбиљност, резултате, досљедност и патриотизам.
Република Српска
"Све што је Српска постигла граничи са чудом"
"Нема тога из СНСД-а који је грлио Кристијана Шмита и не постоји тај у СНСД-у који је био у било каквој релацији са неким ко Српској жели да нанесе било какву штету, а камоли да је укине. То народ препознаје", нагласио је Минић.
Минић је поручио да су економска и енергетска независност темељ сваког другог облика независности и да управо на тим питањима СНСД заснива своју политику.
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