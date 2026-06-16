Минић за АТВ: Причају о презадужености, а задужују се да праве расвјету која већ сија

Аутор:АТВ
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је, у емисији "У првом плану" на АТВ-у, одбацио је тврдње појединих политичара да је Српска презадужена.
Он је нагласио да о презадужености Републике Српске причају они који дижу десетине милиона "за расвјету која већ сија".
Оцијенио је да опозиција овим лажима врши терор над грађанима и покушава да их доведе у заблуду.
"Изборна је година и овим се покушава направити наратив који не стоји. Ми смо задужени, али нисмо презадужени. Нема онога ко није задужен. Наш инвестициони циклус је 6,6 милијарди КМ", рекао је Минић.
Поручио је да је Република Српска најмање задужена у односу на земље бивше Југославије и да ће јавни дуг на крају године бити 38 одсто БДП-а.
"Постављање сатова који нешто одбројавају представља перформанс и позориште. За разлику од њих, ми рјешавамо животне проблеме и имамо одговорност", рекао је Минић.
Повећавају плате, пензије, давања за борачке категорије, што, каже Минић, изискује потребу да у буџету буде више средстава.
"О презадужености говоре они који хоће да дигну кредит од 35 милиона КМ за расвјету која већ сија, а неће да изграде болницу коју су обећали, не могу да заврше ниједан мост, кружни ток, колекторе", рекао је Минић.
Он је навео да је све што је ушло у ребаланс буџета системски унесено у закон.
"Издвајања за наше борце и борце Републике Српске Крајине ће скоро премашити 600 милиона КМ. Тиме рјешавамо то питање заувијек. На другој страни имамо родитеље његоватеље за које ће бити издвојено додатних 40 милиона КМ", рекао је Минић.
Ту није ријеч само о новцу, каже Минић, већ о емпатији Влади која прилази сваком човјеку и свим категоријама становника.
"Више од 611 милиона КМ су инвестиције у наше локалне заједнице. Нема локалне заједнице која је поднијела захтјев, а да јој нешто није одобрено", рекао је Минић.
На тврдње опозиције да задужење служи за куповину избора Минић је одговорио да онај ко зна да не може да побиједи унапријед прави алиби.
"Постоје буџетске ставке и позиције које јасно кажу да су лична примања повећана за 118 милиона КМ, средства за образовање и културу за 52 милиона КМ. Не могу се са тим куповати избори. Новац је видљив, он је у систему", рекао је Минић за АТВ.
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