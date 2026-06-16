Одлуке једног судије - редовна пракса Суда у Стразбуру

Аутор:Марко Гаврић
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Апликација је одбачена као неприхватљива. Одлучио је тако јерменски судија Вахе Григоријан - самостално. И ставио тачку на предмет Додик против БиХ. Јер послије одлуке једног судије нема могућности жалбе Комитету, Вијећу, ни Великом вијећу Суда у Стразбуру.
Апликација је одбачена као неприхватљива. Одлучио је тако јерменски судија Вахе Григоријан - самостално. И ставио тачку на предмет Додик против БиХ. Јер послије одлуке једног судије нема могућности жалбе Комитету, Вијећу, ни Великом вијећу Суда у Стразбуру.
"Суд сматра да, на основу свих достављених доказа и у оквиру своје надлежности, наводи подносиоца не показују да је дошло до повреде права и слобода загарантованих Конвенцијом и њеним Протоколима, те да захтјев не испуњава услове за прихватљивост предвиђене члановима 34. и 35. Конвенције", наводи се из Суда.
Члан 34 Конвенције односи се на то да Суд може да прима представке од било којег лица, невладине организације или групе лица која тврде да су жртве повреде права установљених Конвенцијом или њеним протоколима коју је учинила једна од уговорних страна. Члан 35 прописује да Суд може узети предмет у разматрање тек када се исцрпе сви домаћи правни лијекови, према општепризнатим правилима међународног права, и у року од шест мјесеци од дана када је донесена коначна одлука.
Република Српска
Судија појединац у ЕСЉП одбио апелацију Додика
Све је то одбрана Милорада Додика тражила, навела и аргументовала у апликацији. Тражили су и привремену мјеру, али није одређена. Тражили су и изузеће судије Фариса Вехабовића да одлучује о апелацији због "објективно оправданог страха од пристрасности".
Навели су низ Вехабовићевих медијских иступа којим илуструју тај страх.
"Како се може закључити из чињеничног дијела захтјева судија Фарис Вехабовић током више од деценије јавно иступа у медијима и јавним форумима и о темама које су се учестало и интензивно односили на политичко дјеловање апеланта Милорада Додика. Чини се вјероватним да су изјаве судије о апеланту биле вриједносно одређене, а не неутрално-дескриптивне", навела је одбрана.
Одлуке једног судије у Суду у Стразбуру редовна су пракса Суда и према процедури дословно подразумијевају одлуку - једног судије. Нису доступне јавности на редован начин, а конкретна одлука у случају Додика до прекјуче, више од мјесец дана након доношења могла је бити доступна само одбрани. Информација о одбијању апликације Милораду Додику процурила је у недјељу у федералним медијима прије званичне потврде Суда и није дошла од одбране. Фарис Вехабовић изабран је за судију Европског суда за људска права 3. децембра 2012. године. Његов редовни деветогодишњи мандат истекао је 3. децембра 2021. године. Нови судија из БиХ још није изабран.
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