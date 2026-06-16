Судија појединац у ЕСЉП одбио апелацију Додика

Аутор:АТВ
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Европски суд за људска права у Стразбуру потврдио је да је одбацио апелацију која се односи на случај Милорада Додика без додатних објашњења.
Одлуку је донио судија појединац, а у штуром објашњењу за АТВ, упутили су нас на правило 52А.
Према поменутом правилу, судија појединац има право да прогласи представку неприхватљивом или да је избрише са листе предмета Суда ако се таква одлука може донијети без детаљнијег испитивања. Ова одлука је коначна.
Правни тим Милорада Додика још раније је упозоравао да треба повести рачуна о судији извјестиоцу, у чијим рукама би предмет могао да заврши. На ову одлуку је упозоравао и Милорад Додик који није био оптимиста јер су правосуђе и систем одлучивања исполитизовани.
"У том Стразбуру сједе њемачке судије које неће сигурно гласати против Шмита. То ми знамо. И то је жалосно. Они би требало да виде да ли је правно у реду или није у реду, без обзира на то, ко је и шта је. Али, добро, то је судбина малих, да испунимо све те неке формалности, да бисмо поново вратили на политички ниво", рекао је у још у јануару Додик.
Милорад Додик и његов правни тим поднијели су апелацију Европском суду за људска права у Стразбуру након што су исцрпљени сви правни љекови у БиХ у монтираном поступку који је вођен због "неизвршавања одлука Кристијана Шмита".
Поступак против Додика био је политички мотивисан с циљем политичке елиминације демократски изабраног предсједника Републике Српске.
Додикова одбрана је јасно указивала на повреду људских права. Главни аргумент је био да нико не може бити осуђен за дјело које у тренутку извршења није био прописано законом који је донио легални законодавни орган, већ појединац који се намеће као законодавац.
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