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Награде доказ да наставници у Републици Српској раде добар посао

Аутор:

АТВ
16.06.2026 10:49

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Професори
Фото: ATV

Представници Педагошког завода Републике Српске уручили су јуче у Бањалуци 25 награда за наставнике из цијеле Српске чији су радови препознати као примјери добре наставне праксе. Примјери из праксе говоре да наставници у Републици Српској заиста раде добар посао.

"Јучерашња презентација је показала колико знања, ентузијазма и посвећености постоји у нашим учионицама. Ја долазим из Прњавора, из гимназије Прњавор и освојила сам прво мјесто у категорији друштвено- хуманистичких предмета. Долазим из школе која је током ових активности Републичког педагошког завода освојила највише првих мјеста јер поред мене су Мила Јановић и Славица Шобот освојиле прво мјесто у оквиру природно-математичких наука као професорице биологије и хемије", рекла је Јадранка Видовић, професор у гимназији у Прњавору.

Не постоји тежи и љепши посао. Дјеца узраста од шест до 11 година траже много енергије при чему је потребно бити мајстор свог заната како би дјецу поред технологије успјели анимирати и допријети до њих, наводи Борис Петровић, наставник у ОШ "Милан Ракић" Бањалука.

Најважнија иновативност у настави

"Сматрам да нам је иновативност важнија сада него икада јер се некако све мијења. У протеклих 20 година дјеца нису иста, аутомобили нису исти, технологија није иста и све то негдје трпи промјене. Школа се негдје мора прилагодити свему томе и ја сам заиста поздравио и рекао да нам у прво овако неких догађаја треба", каже Петровић.

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Примјери из праксе говоре да наставници у Републици Српској заиста раде добар посао као и да постоји још много вриједних и добрих наставника који у учионицама праве чаролије, додаје Петровић.

"Ако човјек нешто добро ради и ако се то примјети, препозна на неким вишим органима, зашто онда о томе не причати и зашто једноставно не анимирати друге људе да се одваже јер сви смо можда мало скучени у тим својим учионицама. Нико не жели нешто претјерано износити неке идеје, мислим да се ипак требамо ослободити тог страха од грешке јер грешка је нормални природни процес учења. Требамо се трудити, требамо излазити са новим идејама и мислим да то неће бити лоше", рекао је Петровић.

Наставник је ту да пробуди радозналост

Величина и број дјеце у школи нема утицаја колико ће се чути да из те школе долазе добра дјеца, наводи Лена Лукић наставник хемије у ОШ Вук Стефановић Караџић из Омарске.

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"Ја се држим тога да је до нас како ћемо ми имплементирати рад, како ћемо наш предмет учинити занимљивим поготово за нешто што је хемија који важи за један од тежих предмета. Не само у хемији него у свим предметима ми морамо наћи начин како да приближимо дјеци све то што учимо. Наставник није неко ко само преноси чињенице. Ја као хемичар нисам неко ко преноси дефиниције и формула, ја сам неко ко у њима треба да пробуди радозналост, жељу за истраживањем, самосталности. Хемија као таква мени даје широк спектар могућности да пронађем различите начине. До наставник је да препозна шта ученику највише лежи и да иза себе тај наставник има управу која га подржава.

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Тагови :

Републички педагошки завод

Република Српска

наставници

Јадранка Видовић

Борис Петровић

Лена Лукић

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