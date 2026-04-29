Шта наставник може, а шта не може?: Због ових ствари може одмах остати без лиценце

29.04.2026 21:43

Шта је наставник некада могао, а шта данас не смије ни да помисли да уради? Док се просвјетни радници суочавају са све комплекснијим изазовима, истражујемо гдје тачно престају овлашћења просвјетних радника у Србији, а гдје почињу строге забране.

Посљедње измјене Закона о основама система образовања и васпитања (ЗОСОВ), које су ступиле на снагу у марту 2025. године, донесене су под сјенком трагедија из маја 2023. Циљ је био јасан – већа безбједност и ефикасније поступање у случајевима насиља. Међутим, у пракси, наставници се често осјећају као да ходају по танкој жици.

Шта наставник данас може?

Иако се често чује флоскула да „наставник нема никаква права“, закон ипак предвиђа низ механизама за управљање одјељењем, али они захтијевају прецизну процедуру.

Вербална опомена је прва карика. Ово је основно право сваког наставника. Наставник самостално изриче упозорење ученику који омета час, користи телефон или се понаша непримјерено.

Након тога, ту је и мјера привременог „удаљавања“ ученика са часа. Наставник нема право да формално суспендује ученика, али га може упутити да напусти учионицу и оде код дежурног наставника или педагога. Кључно је да дијете не смије остати без надзора.

Такође, ако ученик мобилним телефоном омета наставу, наставник му може наложити да га одложи. Ипак, детаљна правила о овоме најчешће прописује свака школа својим интерним правилником.

Оцјена из владања која „боли“

Од 2024. године, оцјена из владања од шестог разреда основне школе поново улази у просјек. Наставник прати и евидентира понашање, што је директна основа за ову оцјену.

Затим, од недавно је обавезно пријављивање насиља. Ово је и право и законска обавеза. Наставник мора писмено пријавити сумњу на насиље најкасније наредног радног дана. Ћутање се третира као тежа повреда радне дужности.

Шта наставник не смије?

Поред горе наведених мјера на које наставник има право, ту су и оне на које просвјетни радници сада не смију ни да помисле, јер би у случају да их користе могли да изгубе и лиценцу за рад.

Постоји апсолутна забрана физичког кажњавања. Не постоји „васпитна ћушка“. Сваки физички контакт који може довести до повреде или понижења води директно ка дисциплинском поступку, а често и ка трајном одузимању лиценце за рад. До сада је 46 наставника у Србији изгубило лиценцу по овој основи.

Психичко малтретирање и сарказам строго су, такође, забрањени. Викање, исмијавање пред цијелим разредом или етикетирање дјетета строго су забрањени. Закон ово дефинише као угрожавање емоционалног здравља и достојанства.

Такође, наставник не смије да смањи оцјену из математике зато што је ученик причао на часу. Оцјена у дневнику смије да одражава искључиво знање из датог предмета.

Поред ових, забрањена је и мјера претреса торбе. Чак и ако сумња да ученик има недозвољен предмет (на примјер, електронску цигарету или оружје), наставник не смије сам да „претреса“ личне ствари. То мора чинити овлашћено лице (директор или полиција) у присуству родитеља.

„Бјекствени пролаз“ је затворен

Једна од најзначајнијих промјена у законодавству је увођење одлагања исписнице. До недавно, насилни ученици су често мијењали школу усред дисциплинског поступка како би избјегли казну. Сада је то онемогућено – поступак се мора завршити тамо гдје је и почео.

Такође, уведен је друштвено-корисни и хуманитарни рад као дио појачаног васпитног рада. Циљ је да ученик, умјесто пуке казне, кроз рад (чишћење школске библиотеке или помоћ у школској кухињи) увиди посљедице свог понашања.

Наставник је прва карика која упућује сигнал, али више није усамљени стрелац. Закон инсистира на тимском раду са психолозима и педагозима, јер се показало да репресија без васпитног рада не даје дугорочне резултате, наводи се у анализи нових прописа.

