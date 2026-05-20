Нешић: Споразум коалиције на прво мјесто ставља Републику Српску

АТВ
20.05.2026 15:56

Ненад Нешић након састанка владајуће коалиције
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Споразум владајуће коалиције у Републици Српској потврђује јединство и на прво мјесто ставља Републику Српску, мир, стабилност и економски напредак, изјавио је предсједник ДНС-а Ненад Нешић.

"Врло лако смо се договорили, за разлику од опозиције која данас дијели функције које немају. Ми смо данас дијелили задатке и обавезе које ћемо да испунимо", рекао је Нешић новинарима у Бањалуци након састанка владајуће коалиције у Републици Српској.

Он је истакао да је коалиција већ сада увјерена у побједу будућих заједничких кандидата за предстојеће опште изборе, а које ће предложити СНСД, као и да ће имати 56 посланика у Народној скупштини, 10 у Представничком дому и четири у Дому народа.

"Једна од принципијелних политика Републике Српске је била та да нисмо дозволили стационирање миграната на територији Српске. Ријешили смо се и јединог мигранта, господина (Кристијан) Шмита који је понекад улазио на територију Српске, послали смо га кући и тиме показали досљедност", нагласио је Нешић, преноси "Срна".

Он је поновио да миграната неће бити на територији Српске.

