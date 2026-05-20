Додик потврдио: Коалиција заједно излази на изборе, СНСД предлаже кандидате

АТВ
20.05.2026 15:23

Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник СНСД-а Милорад Додик потврдио је да је владајућа коалиција у Републици Српској усвојила споразум о заједничком наступу на изборима.

"Све партије коалиције су прихватиле да имамо заједничког кандидата за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ које ће предложити СНСД. Све партије иду са својим листама за Народну скупштину Републике Српске, али са циљем да обезбиједимо двотрећинску већину у Парламенту", рекао је Додик, наводећи да је циљ и четири делегата у Дому народа ПС БиХ.

Он је исткао да споразум сада иде партијским органима на разматрање и да би у наредном периоду требало да буде потписан.

Додик је рекао да је владајућа коалиција окупљена да обезбиједи стабилност и мир, развој и бригу за све чланове друштва.

"Ова коалиција обезбјеђује инвестициони потенцијал од 6,6 милијарди КМ који је договорен за различите сегменте", навео је лидер СНСД-а.

Милорад Додик

Република Српска

СНСД

ПД ПС БиХ

Састанак

