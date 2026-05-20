Каран: Добрила Кукољ достојанствено и храбро свједочила истину о страдању логораша

АТВ
20.05.2026 14:01

Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Републике Српске Синиша Каран изразио је саучешће породици преминуле Добриле Кукољ, некадашњег заточеника логора Јасеновац и дугогодишњег предсједника бањалучког Удружења логораша Другог свјетског рата

Каран је истакао да је цијелог живота носила тешко бреме страдања, али је имала снаге да о томе говори достојанствено и храбро, свједочећи истину у име свих оних који нису дочекали слободу.

"С неизмјерном тугом примио сам вијест о смрти Добриле Кукољ, која је као д‌јевојчица преживјела страхоте логора Јасеновац. Њена воља за животом, снага и посвећеност истини оставили су дубок траг и очували сјећање на невине жртве као опомена да се такво зло никада више не понови", истакао је Каран у телеграму саучешћа породици Кукољ.

Предсједник Републике је нагласио да је одлазак Добриле Кукољ оставио дубоку празнину и тугу, не само за њену породицу и пријатеље, већ и за цијелу Републику Српску, која ће је памтити с великим поштовањем, саопштено је из Кабинета предсједника Српске.

"Саосјећајући у болу који вас је задесио, у име грађана Републике Српске и у своје име, упућујем вам изразе најдубљег саучешћа", навео је предсједник Каран.

Добрила Кукољ преминула је данас у Бањалуци у 94. години.

