Каран: Добрила Кукољ достојанствено и храбро свједочила истину о страдању логораша

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран изразио је саучешће породици преминуле Добриле Кукољ, некадашњег заточеника логора Јасеновац и дугогодишњег предсједника бањалучког Удружења логораша Другог свјетског рата
Карајен истакао да је цијелог живота носила тешко бреме страдања, али је имала снаге да о томе говори достојанствено и храбро, свједочећи истину у име свих оних који нису дочекали слободу.
"С неизмјерном тугом примио сам вијест о смрти Добриле Кукољ, која је као дјевојчица преживјела страхоте логора Јасеновац. Њена воља за животом, снага и посвећеност истини оставили су дубок траг и очували сјећање на невине жртве као опомена да се такво зло никада више не понови", истакао је Каран у телеграму саучешћа породици Кукољ.
Предсједник Републике је нагласио да је одлазак Добриле Кукољ оставио дубоку празнину и тугу, не само за њену породицу и пријатеље, већ и за цијелу Републику Српску, која ће је памтити с великим поштовањем, саопштено је из Кабинета предсједника Српске.
"Саосјећајући у болу који вас је задесио, у име грађана Републике Српске и у своје име, упућујем вам изразе најдубљег саучешћа", навео је предсједник Каран.
Добрила Кукољ преминула је данас у Бањалуци у 94. години.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч3
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч8
Најновије
16
00
15
59
15
56
15
54
15
53
Тренутно на програму