АТВ
20.05.2026 13:44

Вијеће народа изабрало Селмана за предсједника Уставног суда Републике Српске

Вијеће народа Републике Српске изабрало је на данашњој сједници за предсједника Уставног суда Републике Српске Џерарда Селмана.

Изабрано је и двоје судија Уставног суда Републике Српске - Љубомир Ожеговић и Горана Турић - саопштено је из Вијећа народа.

Подсјећамо, Народна скупштина Републике Српске изабрала је, на приједлог предсједника Републике, Џерарда Селмана из реда бошњачког народа за предсједника Уставног суда Републике Српске на мандатни период од четири године.

На приједлог предсједника Републике, за судије Уставног суда Републике Српске изабрани су Љубомир Ожеговић из реда српског народа и Горана Турић из реда осталих.

