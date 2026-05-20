Филиповић: Нови гранични прелаз у Градишци значајан посебно за дијаспору

ATV
20.05.2026 11:17

Шеф Представништва Републике Српске у Аустрији Младен Филиповић изјавио је да отварање новог граничног прелаза Градишка представља један од најважнијих инфраструктурних пројеката за Републику Српску, БиХ и цијели регион у посљедњих неколико година, који ће омогућити квалитетније и сигурније путовање.

Филиповић је истакао да овај пројекат има велики значај за привреду, саобраћај и регионално повезивање, али посебно за дијаспору широм Европе.

"За велики број грађана који живе и раде у Аустрији, Њемачкој, Швајцарској и другим европским земљама, Градишка је главна веза са завичајем, те ће нови прелаз значајно смањити гужве и чекања, убрзати проток људи и робе и омогућити квалитетније и сигурније путовање", рекао је Филиповић.

Он је напоменуо да је свако унапређење инфраструктуре и боља повезаност са ЕУ од великог значаја за даљи развој Републике Српске, али и БиХ, преноси Срна.

"Наша дијаспора је важан економски и друштвени ослонац Републике Српске и цијеле БиХ кроз инвестиције, пословну сарадњу и подршку локалним заједницама", рекао је Филиповић.

Филиповић је указао да овакви пројекти потврђују колико су улагања у модерну инфраструктуру важна за економски развој, јачање регионалне сарадње и бољу повезаност људи.

Нови мост који је отворен јуче биће кориштен за вријеме обуставе саобраћаја на постојећем граничном прелазу Градишка до којег је дошло усљед обрушавања дијела заштитне ограде и пјешачке стазе на старом мосту преко ријеке Саве.

Новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезују БиХ са ЕУ /Хрватска/ на најфреквентнијем путном правцу у земљи вриједности 100 милиона евра, спремни су за употребу још од децембра прошле године, али је члан Управног одбора УИО из ФБиХ Зијад Крњић више пута спријечио њихово отварање из искључиво политичких разлога

