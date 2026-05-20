Logo
Large banner

Цвијановић: Добрила Кукољ свој живот посветила ширењу истине о страдању српског, али и других народа

Аутор:

АТВ
20.05.2026 11:57

Коментари:

0
српски члан Предсједништва БиХ
Фото: ATV

Посљедњи поздрав Добрили Кукољ, бившој затвореници логора Јасеновац и дугогодишњој предсједници бањалучког Удружења логораша Другог свјетског рата. Са великом тугом сам примила вијест о њеној смрти, навела је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Цијели свој живот посветила је ширењу истине о страдању српског, али и других народа у логору Јасеновац, као и широм Независне Државе Хрватске.

"Њена свједочења о страхотама кроз које су пролазили јасеновачки логораши остају драгоцјен допринос култури сјећања и достојној меморијализацији највеће историјске ране нашег народа. Одлазак Добриле Кукољ представља огроман и ненадокнадив губитак, не само за њену породицу, пријатеље и сараднике, већ и за цијелу Републику Српску. Нека је вјечни покој њеној доброј души, а породици искрено саучешће", навела је Цвијановић на Инстаграму.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Добрила Кукољ

Јасеновац

култура сјећања

страдање Срба

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Амиџић: Уз аплауз народа пала још једна блокада, Српска не чека и не стаје!

БиХ

Амиџић: Уз аплауз народа пала још једна блокада, Српска не чека и не стаје!

4 ч

8
"БиХ нема имовину, жалосно што се Блануши морају понављати елементарне чињенице"

БиХ

"БиХ нема имовину, жалосно што се Блануши морају понављати елементарне чињенице"

5 ч

1
Мирослав Јанковић

БиХ

Јанковић за АТВ: Нисмо могли да приступимо ни прегледу, ни реконструкцији моста док се тотално не обустави саобраћај

6 ч

0
Камион налијепљен на мапу БиХ, на којој је осликан гранични прелаз.

БиХ

Шта би било да није привремено отворен нови гранични прелаз Градишка?

20 ч

0

  • Најновије

15

56

Нешић: Споразум коалиције на прво мјесто ставља Републику Српску

15

54

Ђаци бјеже од овог занимања: Плата и до 2.500 евра мјесечно, али клупе празне

15

53

Чубриловић: Изборна побједа значила би сигурност и стабилност Српске

15

49

Стравични снимци након урушавања балкона школе

15

44

Додик: Приправнички стаж умјесто годину дана - шест мјесеци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner