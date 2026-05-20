Цвијановић: Добрила Кукољ свој живот посветила ширењу истине о страдању српског, али и других народа

Аутор:АТВ
Коментари:0
Посљедњи поздрав Добрили Кукољ, бившој затвореници логора Јасеновац и дугогодишњој предсједници бањалучког Удружења логораша Другог свјетског рата. Са великом тугом сам примила вијест о њеној смрти, навела је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Цијели свој живот посветила је ширењу истине о страдању српског, али и других народа у логору Јасеновац, као и широм Независне Државе Хрватске.
"Њена свједочења о страхотама кроз које су пролазили јасеновачки логораши остају драгоцјен допринос култури сјећања и достојној меморијализацији највеће историјске ране нашег народа. Одлазак Добриле Кукољ представља огроман и ненадокнадив губитак, не само за њену породицу, пријатеље и сараднике, већ и за цијелу Републику Српску. Нека је вјечни покој њеној доброј души, а породици искрено саучешће", навела је Цвијановић на Инстаграму.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
4 ч8
БиХ
5 ч1
БиХ
6 ч0
БиХ
20 ч0
Најновије
15
56
15
54
15
53
15
49
15
44
Тренутно на програму