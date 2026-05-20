Амиџић: Уз аплауз народа пала још једна блокада, Српска не чека и не стаје!

20.05.2026 11:11

Фото: Srna

Отварање новог граничног прелаза Градишка је резултат политике која не прихвата блокаде и застоје, рекао је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.

"Прва возила прошла кроз нови Гранични прелаз Градишка и да је, уз аплауз народа, пала још једна блокада. Ово је политички одговор из Републике Српске. Отварање је резултат политике која не прихвата блокаде и застоје", истакао је Амиџић.

Амиџић је напоменуо да Република Српска не чека и не стаје, већ ради и гради.

"И сваки наредни покушај завршићемо истим исходом - новим резултатом на терену", поручио је Амиџић.

